После взрыва в иранском порту шесть человек пропали без вести
Полиция: 6 человек числятся пропавшими без вести после взрыва в иранском порту
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Шесть человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, заявил командующий силами правопорядка провинции Али Акбар Джавидан.
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"Количество пропавших без вести в результате взрыва возросло до шести человек", - приводит слова командующего агентство агентство Fars.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
Более 700 человек пострадали, по меньшей мере пятеро - погибли.