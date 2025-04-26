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После взрыва в иранском порту шесть человек пропали без вести - РИА Новости, 26.04.2025
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20:06 26.04.2025 (обновлено: 21:09 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/iran-2013621745.html
После взрыва в иранском порту шесть человек пропали без вести
После взрыва в иранском порту шесть человек пропали без вести - РИА Новости, 26.04.2025
После взрыва в иранском порту шесть человек пропали без вести
Шесть человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T20:06:00+03:00
2025-04-26T21:09:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Шесть человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, заявил командующий силами правопорядка провинции Али Акбар Джавидан."Количество пропавших без вести в результате взрыва возросло до шести человек", - приводит слова командующего агентство агентство Fars.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.Более 700 человек пострадали, по меньшей мере пятеро - погибли.
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иран
персидский залив
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в мире, иран, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Персидский залив, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
После взрыва в иранском порту шесть человек пропали без вести

Полиция: 6 человек числятся пропавшими без вести после взрыва в иранском порту

© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Шесть человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, заявил командующий силами правопорядка провинции Али Акбар Джавидан.
«
"Количество пропавших без вести в результате взрыва возросло до шести человек", - приводит слова командующего агентство агентство Fars.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
Более 700 человек пострадали, по меньшей мере пятеро - погибли.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Россиян не было среди пострадавших при взрыве в Иране
Вчера, 17:39
 
В миреИранПерсидский заливВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
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