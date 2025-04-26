https://ria.ru/20250426/iran-2013621745.html

После взрыва в иранском порту шесть человек пропали без вести

После взрыва в иранском порту шесть человек пропали без вести - РИА Новости, 26.04.2025

После взрыва в иранском порту шесть человек пропали без вести

Шесть человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган,... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T20:06:00+03:00

2025-04-26T20:06:00+03:00

2025-04-26T21:09:00+03:00

в мире

иран

персидский залив

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Шесть человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, заявил командующий силами правопорядка провинции Али Акбар Джавидан."Количество пропавших без вести в результате взрыва возросло до шести человек", - приводит слова командующего агентство агентство Fars.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.Более 700 человек пострадали, по меньшей мере пятеро - погибли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе