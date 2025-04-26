Рейтинг@Mail.ru
Иран надеется на продвижение в переговорах с США, заявил Аракчи - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 26.04.2025 (обновлено: 18:10 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/iran-2013607550.html
Иран надеется на продвижение в переговорах с США, заявил Аракчи
Иран надеется на продвижение в переговорах с США, заявил Аракчи - РИА Новости, 26.04.2025
Иран надеется на продвижение в переговорах с США, заявил Аракчи
Иран надеется, что удастся и дальше продвинуться в переговорах с США уже по деталям, Тегеран испытывает осторожный оптимизм, заявил глава МИД Ирана Аббас... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:06:00+03:00
2025-04-26T18:10:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
стив уиткофф
дональд трамп
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Иран надеется, что удастся и дальше продвинуться в переговорах с США уже по деталям, Тегеран испытывает осторожный оптимизм, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В субботу в оманской столице Маскат прошли консультации технических групп Ирана и США, а также состоялся третий раунд переговоров двух стран, на котором американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - глава МИД Аббас Аракчи. "Обе стороны были настроены серьезно и серьезно начали переговоры. Это было очевидно, и именно это создало такую атмосферу, что мы надеемся, что получится продвинуться. Конечно, наша надежда является осторожной", - сказал Аракчи в эфире гостелеканала IRIB. Аракчи также заявил, что Иран планирует подключить к следующему раунду переговоров с США представителей Организации атомной энергии Ирана.Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250426/iran-2013606525.html
https://ria.ru/20250420/ssha-2012345617.html
иран
сша
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7533b2eedabdd448db0efbc47c6ab9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф, дональд трамп, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Иран надеется на продвижение в переговорах с США, заявил Аракчи

Аракчи: Иран надеется, что удастся продвинуться в переговорах с США по деталям

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Иран надеется, что удастся и дальше продвинуться в переговорах с США уже по деталям, Тегеран испытывает осторожный оптимизм, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
В субботу в оманской столице Маскат прошли консультации технических групп Ирана и США, а также состоялся третий раунд переговоров двух стран, на котором американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - глава МИД Аббас Аракчи.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Между Ираном и США сохраняются противоречия по ядерной программе
Вчера, 18:01
"Обе стороны были настроены серьезно и серьезно начали переговоры. Это было очевидно, и именно это создало такую атмосферу, что мы надеемся, что получится продвинуться. Конечно, наша надежда является осторожной", - сказал Аракчи в эфире гостелеканала IRIB.
Аракчи также заявил, что Иран планирует подключить к следующему раунду переговоров с США представителей Организации атомной энергии Ирана.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В США сообщили об очень хорошем прогрессе на переговорах с Ираном в Риме
20 апреля, 06:15
 
В миреИранСШАОманАббас АракчиСтив УиткоффДональд ТрампСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала