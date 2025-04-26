Иран надеется на продвижение в переговорах с США, заявил Аракчи
Аракчи: Иран надеется, что удастся продвинуться в переговорах с США по деталям
© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Иран надеется, что удастся и дальше продвинуться в переговорах с США уже по деталям, Тегеран испытывает осторожный оптимизм, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
В субботу в оманской столице Маскат прошли консультации технических групп Ирана и США, а также состоялся третий раунд переговоров двух стран, на котором американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - глава МИД Аббас Аракчи.
"Обе стороны были настроены серьезно и серьезно начали переговоры. Это было очевидно, и именно это создало такую атмосферу, что мы надеемся, что получится продвинуться. Конечно, наша надежда является осторожной", - сказал Аракчи в эфире гостелеканала IRIB.
Аракчи также заявил, что Иран планирует подключить к следующему раунду переговоров с США представителей Организации атомной энергии Ирана.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.