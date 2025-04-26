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Между Ираном и США сохраняются противоречия по ядерной программе - РИА Новости, 26.04.2025
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18:01 26.04.2025 (обновлено: 19:44 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/iran-2013606525.html
Между Ираном и США сохраняются противоречия по ядерной программе
Между Ираном и США сохраняются противоречия по ядерной программе - РИА Новости, 26.04.2025
Между Ираном и США сохраняются противоречия по ядерной программе
Между Тегераном и Вашингтоном всё еще сохраняются противоречия по вопросу иранской ядерной программы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:01:00+03:00
2025-04-26T19:44:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
вашингтон (штат)
аббас аракчи
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
стив уиткофф
дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Между Тегераном и Вашингтоном всё еще сохраняются противоречия по вопросу иранской ядерной программы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В субботу в оманской столице Маскате прошли консультации технических групп Ирана и США, а также состоялся третий раунд переговоров двух стран, на котором американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - Аракчи."Как по общим вопросам, так и по поводу деталей у нас есть противоречия. Перед следующим заседанием мы проведем дополнительный анализ в своих столицах по поводу того, как можно сократить противоречия", - сказал он в эфире иранского телевидения. По словам министра, Иран и США в ходе непрямых переговоров в Омане письменно обменивались мнениями, излагали позиции.Аракчи также отметил, что следующий раунд переговоров, вероятно, пройдет на том же уровне - с участием его самого и Уиткоффа. При этом министр сообщил, что власти Омана определят как место, так и время проведения мероприятия.Глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди сообщил, что переговоры между США и Ираном продолжатся 3 мая, они выявили общее стремление достичь соглашения.Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250426/iran-2013607550.html
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в мире, иран, тегеран (город), вашингтон (штат), аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, стив уиткофф, дональд трамп, оман, сша
В мире, Иран, Тегеран (город), Вашингтон (штат), Аббас Аракчи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Оман, США
Между Ираном и США сохраняются противоречия по ядерной программе

Аракчи: между Ираном и США сохраняются противоречия по вопросу ядерной программы

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Между Тегераном и Вашингтоном всё еще сохраняются противоречия по вопросу иранской ядерной программы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
В субботу в оманской столице Маскате прошли консультации технических групп Ирана и США, а также состоялся третий раунд переговоров двух стран, на котором американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - Аракчи.
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"Как по общим вопросам, так и по поводу деталей у нас есть противоречия. Перед следующим заседанием мы проведем дополнительный анализ в своих столицах по поводу того, как можно сократить противоречия", - сказал он в эфире иранского телевидения.
По словам министра, Иран и США в ходе непрямых переговоров в Омане письменно обменивались мнениями, излагали позиции.
Аракчи также отметил, что следующий раунд переговоров, вероятно, пройдет на том же уровне - с участием его самого и Уиткоффа. При этом министр сообщил, что власти Омана определят как место, так и время проведения мероприятия.
Глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди сообщил, что переговоры между США и Ираном продолжатся 3 мая, они выявили общее стремление достичь соглашения.
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Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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24 апреля, 13:05
 
В миреИранТегеран (город)Вашингтон (штат)Аббас АракчиСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаСтив УиткоффДональд ТрампОманСША
 
 
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