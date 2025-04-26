https://ria.ru/20250426/iran-2013606525.html

Между Ираном и США сохраняются противоречия по ядерной программе

Между Ираном и США сохраняются противоречия по ядерной программе - РИА Новости, 26.04.2025

Между Ираном и США сохраняются противоречия по ядерной программе

Между Тегераном и Вашингтоном всё еще сохраняются противоречия по вопросу иранской ядерной программы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:01:00+03:00

2025-04-26T18:01:00+03:00

2025-04-26T19:44:00+03:00

в мире

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вашингтон (штат)

аббас аракчи

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

стив уиткофф

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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Между Тегераном и Вашингтоном всё еще сохраняются противоречия по вопросу иранской ядерной программы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В субботу в оманской столице Маскате прошли консультации технических групп Ирана и США, а также состоялся третий раунд переговоров двух стран, на котором американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - Аракчи."Как по общим вопросам, так и по поводу деталей у нас есть противоречия. Перед следующим заседанием мы проведем дополнительный анализ в своих столицах по поводу того, как можно сократить противоречия", - сказал он в эфире иранского телевидения. По словам министра, Иран и США в ходе непрямых переговоров в Омане письменно обменивались мнениями, излагали позиции.Аракчи также отметил, что следующий раунд переговоров, вероятно, пройдет на том же уровне - с участием его самого и Уиткоффа. При этом министр сообщил, что власти Омана определят как место, так и время проведения мероприятия.Глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди сообщил, что переговоры между США и Ираном продолжатся 3 мая, они выявили общее стремление достичь соглашения.Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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