Число погибших при взрыве в Иране выросло до 5
Число погибших при взрыве в иранском порту в Бендер-Аббасе выросло до 5
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. Количество погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе на юге Ирана возросло до пяти, заявил глава управления чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде, его слова приводит гостелеканал IRIB.
"Количество погибших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи возросло до пяти", — сказал он.
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Сообщения о мощном взрыве в порту в Бендер-Аббасе появились в субботу днем. По последним данным, пострадали более 700 человек. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что ЧП произошло на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.
При этом агентство Tasnim утверждает, что взрыв прогремел из-за возгорания резервуара с топливом. В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.
Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.