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Переговоры между США и Ираном продолжатся 3 мая - РИА Новости, 26.04.2025
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17:25 26.04.2025 (обновлено: 17:37 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/iran-2013602450.html
Переговоры между США и Ираном продолжатся 3 мая
Переговоры между США и Ираном продолжатся 3 мая - РИА Новости, 26.04.2025
Переговоры между США и Ираном продолжатся 3 мая
Переговоры между США и Ираном продолжатся на следующей неделе, они выявили общее стремление достичь соглашения, написал глава МИД Омана Бадр бен Хамад... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:25:00+03:00
2025-04-26T17:37:00+03:00
сша
иран
оман
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
в мире
стив уиткофф
аббас аракчи
дональд трамп
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ДОХА, 26 апр - РИА Новости. Переговоры между США и Ираном продолжатся на следующей неделе, они выявили общее стремление достичь соглашения, написал глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди в социальной сети Х.В субботу в оманской столице Маскат прошли консультации технических групп Ирана и США, а также состоялся третий раунд переговоров двух стран, на котором американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - глава МИД Аббас Аракчи."США и Иран выявили общее стремление достичь соглашения, основанного на взаимном уважении и неизменных обязательствах. Были рассмотрены основные принципы, цели и технические проблемы. Переговоры продолжатся на следующей неделе, предварительно, запланирована еще одна встреча на высоком уровне на 3 мая", - уточнил глава МИД Омана.Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013400204.html
https://ria.ru/20250424/iran-2013170218.html
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сша, иран, оман, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, в мире, стив уиткофф, аббас аракчи, дональд трамп
США, Иран, Оман, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, В мире, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Переговоры между США и Ираном продолжатся 3 мая

МИД Омана: переговоры между США и Ираном продолжатся на следующей неделе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ДОХА, 26 апр - РИА Новости. Переговоры между США и Ираном продолжатся на следующей неделе, они выявили общее стремление достичь соглашения, написал глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди в социальной сети Х.
В субботу в оманской столице Маскат прошли консультации технических групп Ирана и США, а также состоялся третий раунд переговоров двух стран, на котором американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - глава МИД Аббас Аракчи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп заявил, что открыт ко встрече с руководством Ирана
25 апреля, 13:52
"США и Иран выявили общее стремление достичь соглашения, основанного на взаимном уважении и неизменных обязательствах. Были рассмотрены основные принципы, цели и технические проблемы. Переговоры продолжатся на следующей неделе, предварительно, запланирована еще одна встреча на высоком уровне на 3 мая", - уточнил глава МИД Омана.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Иран отверг требования США по обогащенному урану
24 апреля, 13:05
 
СШАИранОманСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаВ миреСтив УиткоффАббас АракчиДональд Трамп
 
 
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