https://ria.ru/20250426/iran-2013598084.html

В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана

В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана - РИА Новости, 26.04.2025

В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана

В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе, передает госагентство ISNA. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:51:00+03:00

2025-04-26T16:51:00+03:00

2025-04-26T17:46:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе, передает госагентство ISNA."Несколько минут назад завершился третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США, проходивший в столице Омана", — говорится в сообщении.Американскую делегацию представлял спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую — министр иностранных дел Аббас Аракчи. В Маскате также прошли консультации технических групп Тегерана и Вашингтона.Чуть позднее Аракчи отметил, что состоявшаяся сегодня встреча была намного серьезнее, чем предыдущие. По его словам, Тегеран надеется, что стороны смогут продвинуться в переговорах уже по деталям. При этом дипломат признал, что противоречия между Ираном и США все еще остаются.В свою очередь, глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди сообщил, что еще одна встреча сторон на высоком уровне, предварительно, запланирована на 3 мая.Первый раунд непрямых переговоров ИРИ и США состоялся 12 апреля в Омане. Американская сторона заявила, что встреча прошла позитивно. Иранский дипломат также назвал ее конструктивной и спокойной.Второй раунд прошел 19 апреля в Риме. Как сообщило агентство ONA со ссылкой на МИД Омана, на этих переговорах сторонам удалось перейти к следующему этапу для достижения справедливого, постоянного соглашения, которое гарантировало бы избавление Ирана от намерений создать ЯО и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Тегерана на развитие мирной ядерной энергии.В начале марта Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРИ Масуд Пезешкиан, страна отказала Вашингтону в прямых переговорах по этому вопросу.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана.В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250425/iran-2013400947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иран, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, стив уиткофф, аббас аракчи, дональд трамп, оман, бадр аль-бусаиди