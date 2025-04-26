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Сотни человек пострадали при взрыве в иранском порту

Сотни человек пострадали при взрыве в иранском порту - РИА Новости, 26.04.2025

Сотни человек пострадали при взрыве в иранском порту

При взрыве в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана пострадали 516 человек, передает Tasnim со ссылкой на медицинские службы страны. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:25:00+03:00

2025-04-26T13:25:00+03:00

2025-04-26T21:09:00+03:00

персидский залив

иран

в мире

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. При взрыве в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана пострадали 516 человек, передает Tasnim со ссылкой на медицинские службы страны."Пятьсот шестнадцать человек пострадали", — говорится в релизе.Позднее руководитель управления чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде сообщил о пяти погибших. По данным Tasnim, причиной ЧП стало возгорание резервуара с топливом. Все морские операции в порту приостановили.По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв прогремел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.Глава грузового терминала порта Пажман Бехзадпур отметил, что ЧП не имеет отношения к терминалу приема товаров, а также складу с опасными грузами.Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что ситуация не связана с нефтяной инфраструктурой, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.

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персидский залив, иран, в мире, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе