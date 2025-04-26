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Сотни человек пострадали при взрыве в иранском порту - РИА Новости, 26.04.2025
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13:25 26.04.2025 (обновлено: 21:09 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/iran-2013570163.html
Сотни человек пострадали при взрыве в иранском порту
Сотни человек пострадали при взрыве в иранском порту - РИА Новости, 26.04.2025
Сотни человек пострадали при взрыве в иранском порту
При взрыве в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана пострадали 516 человек, передает Tasnim со ссылкой на медицинские службы страны. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:25:00+03:00
2025-04-26T21:09:00+03:00
персидский залив
иран
в мире
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. При взрыве в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана пострадали 516 человек, передает Tasnim со ссылкой на медицинские службы страны."Пятьсот шестнадцать человек пострадали", — говорится в релизе.Позднее руководитель управления чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде сообщил о пяти погибших. По данным Tasnim, причиной ЧП стало возгорание резервуара с топливом. Все морские операции в порту приостановили.По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв прогремел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.Глава грузового терминала порта Пажман Бехзадпур отметил, что ЧП не имеет отношения к терминалу приема товаров, а также складу с опасными грузами.Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что ситуация не связана с нефтяной инфраструктурой, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.
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персидский залив, иран, в мире, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
Персидский залив, Иран, В мире, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе

Сотни человек пострадали при взрыве в иранском порту

© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
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ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. При взрыве в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана пострадали 516 человек, передает Tasnim со ссылкой на медицинские службы страны.
"Пятьсот шестнадцать человек пострадали", — говорится в релизе.
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiМужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
Мужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Мужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
Позднее руководитель управления чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде сообщил о пяти погибших. По данным Tasnim, причиной ЧП стало возгорание резервуара с топливом. Все морские операции в порту приостановили.
По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв прогремел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
Глава грузового терминала порта Пажман Бехзадпур отметил, что ЧП не имеет отношения к терминалу приема товаров, а также складу с опасными грузами.
Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что ситуация не связана с нефтяной инфраструктурой, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.
Как пишут СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.
© Getty Images / Anadolu/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
 
Персидский заливИранВ миреВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
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