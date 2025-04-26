https://ria.ru/20250426/iran-2013568189.html

Число пострадавших при взрыве в иранском порту выросло до 80 человек

Число пострадавших при взрыве в иранском порту выросло до 80 человек - РИА Новости, 26.04.2025

Число пострадавших при взрыве в иранском порту выросло до 80 человек

Количество пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, достигло 80, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:14:00+03:00

2025-04-26T13:14:00+03:00

2025-04-26T21:09:00+03:00

в мире

персидский залив

иран

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, достигло 80, сообщает агентство Tasnim.По информации агентства, мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным Tasnim, взрыв произошел в административном здании. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Еще одно агентство NourNews сообщило, что в результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров."Количество пострадавших, которых необходимо доставить в больницу, достигло 80 человек", - передает Tasnim.По сообщению NourNews, пострадавших отвозят в больницы бригады скорой помощи. Агентство Tasnim также сообщало, что в результате взрыва в порту Бендер-Аббас могут быть жертвы.Несколькими минутами ранее агентство Tasnim сообщило, что причиной взрыва в порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом.По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.

https://ria.ru/20250426/iran-2013565242.html

https://ria.ru/20250417/polsha-2011842910.html

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в мире, персидский залив, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе