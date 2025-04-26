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Жители Ирана приняли участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 26.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:48 26.04.2025 (обновлено: 10:49 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/iran-2013555781.html
Жители Ирана приняли участие в "Диктанте Победы"
Жители Ирана приняли участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 26.04.2025
Жители Ирана приняли участие в "Диктанте Победы"
Граждане Исламской Республики Иран впервые приняли участие в акции "Диктант Победы", прошедшей при содействии представительства Россотрудничества в Иране в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:48:00+03:00
2025-04-26T10:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
иран
россия
тегеран (город)
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Граждане Исламской Республики Иран впервые приняли участие в акции "Диктант Победы", прошедшей при содействии представительства Россотрудничества в Иране в школе при посольстве России в иранской столице, рассказала РИА Новости руководитель представительства Лилия Панькина. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году проходит 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки. "Мы очень гордимся тем, что в этом году впервые в Иране в диктанте Победы приняли участие граждане Ирана - около 40 студентов, аспирантов и просто друзей Русского дома, которые свободно владеют русским языком, любят историю России и очень дружественно настроены к нашей стране", - сказала Панькина. Руководитель представительства Россотрудничества в Иране рассказала, что в мероприятии, одним из этапов которого стало выступление с речью временного поверенного в делах России в Иране Рафаэля Геворкяна, приняли участие студенты и аспиранты вузов Ирана, изучающие русский язык, а также учащиеся школы при посольстве и сотрудники российской дипмиссии в Иране. По ее словам, иранские студенты были очень рады получить новый опыт, приняв участие в "Диктанте Победы". Они впервые были приглашены посольство России в Тегеране и в школу при нем. "Изюминками" мероприятия, за организацию которого, отмечает Панькина, Россотрудничество получило множество положительных отзывов от участников, стали исполнение учащимися магистратуры и аспирантуры университета Тарбиат Модарес песни "Катюша" и выступление с речью иранского гражданина, четверть века назад ставшего выпускником школы при посольстве России в Иране.
https://ria.ru/20250426/karakas-2013538985.html
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иран
россия
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), иран, россия, тегеран (город), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Иран, Россия, Тегеран (город), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Жители Ирана приняли участие в "Диктанте Победы"

Жители Ирана впервые приняли участие в акции "Диктант Победы"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Граждане Исламской Республики Иран впервые приняли участие в акции "Диктант Победы", прошедшей при содействии представительства Россотрудничества в Иране в школе при посольстве России в иранской столице, рассказала РИА Новости руководитель представительства Лилия Панькина.
"Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году проходит 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки.
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"Мы очень гордимся тем, что в этом году впервые в Иране в диктанте Победы приняли участие граждане Ирана - около 40 студентов, аспирантов и просто друзей Русского дома, которые свободно владеют русским языком, любят историю России и очень дружественно настроены к нашей стране", - сказала Панькина.
Руководитель представительства Россотрудничества в Иране рассказала, что в мероприятии, одним из этапов которого стало выступление с речью временного поверенного в делах России в Иране Рафаэля Геворкяна, приняли участие студенты и аспиранты вузов Ирана, изучающие русский язык, а также учащиеся школы при посольстве и сотрудники российской дипмиссии в Иране. По ее словам, иранские студенты были очень рады получить новый опыт, приняв участие в "Диктанте Победы". Они впервые были приглашены посольство России в Тегеране и в школу при нем.
"Изюминками" мероприятия, за организацию которого, отмечает Панькина, Россотрудничество получило множество положительных отзывов от участников, стали исполнение учащимися магистратуры и аспирантуры университета Тарбиат Модарес песни "Катюша" и выступление с речью иранского гражданина, четверть века назад ставшего выпускником школы при посольстве России в Иране.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ИранРоссияТегеран (город)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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