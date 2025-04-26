https://ria.ru/20250426/iran-2013555781.html

Жители Ирана приняли участие в "Диктанте Победы"

Жители Ирана приняли участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 26.04.2025

Жители Ирана приняли участие в "Диктанте Победы"

Граждане Исламской Республики Иран впервые приняли участие в акции "Диктант Победы", прошедшей при содействии представительства Россотрудничества в Иране в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:48:00+03:00

2025-04-26T10:48:00+03:00

2025-04-26T10:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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80-летие победы в великой отечественной войне

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ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Граждане Исламской Республики Иран впервые приняли участие в акции "Диктант Победы", прошедшей при содействии представительства Россотрудничества в Иране в школе при посольстве России в иранской столице, рассказала РИА Новости руководитель представительства Лилия Панькина. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году проходит 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки. "Мы очень гордимся тем, что в этом году впервые в Иране в диктанте Победы приняли участие граждане Ирана - около 40 студентов, аспирантов и просто друзей Русского дома, которые свободно владеют русским языком, любят историю России и очень дружественно настроены к нашей стране", - сказала Панькина. Руководитель представительства Россотрудничества в Иране рассказала, что в мероприятии, одним из этапов которого стало выступление с речью временного поверенного в делах России в Иране Рафаэля Геворкяна, приняли участие студенты и аспиранты вузов Ирана, изучающие русский язык, а также учащиеся школы при посольстве и сотрудники российской дипмиссии в Иране. По ее словам, иранские студенты были очень рады получить новый опыт, приняв участие в "Диктанте Победы". Они впервые были приглашены посольство России в Тегеране и в школу при нем. "Изюминками" мероприятия, за организацию которого, отмечает Панькина, Россотрудничество получило множество положительных отзывов от участников, стали исполнение учащимися магистратуры и аспирантуры университета Тарбиат Модарес песни "Катюша" и выступление с речью иранского гражданина, четверть века назад ставшего выпускником школы при посольстве России в Иране.

https://ria.ru/20250426/karakas-2013538985.html

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), иран, россия, тегеран (город), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире