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ВС России не могут спасти иконы после пожара в храме в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025
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04:07 26.04.2025 (обновлено: 13:15 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/ikony-2013538808.html
ВС России не могут спасти иконы после пожара в храме в Белгородской области
ВС России не могут спасти иконы после пожара в храме в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025
ВС России не могут спасти иконы после пожара в храме в Белгородской области
Попытки спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки ВСУ на храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Белгородской области,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T04:07:00+03:00
2025-04-26T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Попытки спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки ВСУ на храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Белгородской области, остаются невозможными, сообщили в группировке войск "Север". По ее данным, противник нанес удар около 21:00 мск 24 апреля."В результате сбросов взрывных устройств строения храмового комплекса загорелись. Оперативно прибывшие пожарные расчеты также были атакованы дронами "Баба-яга" ВСУ, но успели укрыться. Из-за продолжающихся атак со стороны противника продолжить борьбу с огнем было невозможно, в результате чего храмовый комплекс полностью выгорел. К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ", — говорится в релизе. Работы на месте пожара начнут немедленно после стабилизации обстановки и прекращения обстрелов со стороны ВСУ. Вечером 24 апреля в храмовом комплексе "Новый Иерусалим" начался пожар после сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, святыня полностью уничтожена, ее строили 25 лет на пожертвования. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что при пожаре никто не пострадал. По его словам, уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божией "Скорбящая" и обретения креста Господня."Новый Иерусалим" в Белгородской области был репродукцией библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню Святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России не могут спасти иконы после пожара в храме в Белгородской области

Попытки спасти иконы после пожара в белгородском храме остаются невозможными

© Фото : соцсетиПожар в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области
Пожар в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в Белгородской области
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Попытки спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки ВСУ на храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево Белгородской области, остаются невозможными, сообщили в группировке войск "Север".
По ее данным, противник нанес удар около 21:00 мск 24 апреля.
© Фото : Канал Белгородской и Старооскольской епархии/TelegramМонастырь "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ
Монастырь Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Канал Белгородской и Старооскольской епархии/Telegram
Монастырь "Новый Иерусалим" сгорел в селе Сухарево Белгородской области после атаки дронов со стороны ВСУ
"В результате сбросов взрывных устройств строения храмового комплекса загорелись. Оперативно прибывшие пожарные расчеты также были атакованы дронами "Баба-яга" ВСУ, но успели укрыться. Из-за продолжающихся атак со стороны противника продолжить борьбу с огнем было невозможно, в результате чего храмовый комплекс полностью выгорел. К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ", — говорится в релизе.
Работы на месте пожара начнут немедленно после стабилизации обстановки и прекращения обстрелов со стороны ВСУ.
Икона Божией Матери Иерусалимская - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Вечером 24 апреля в храмовом комплексе "Новый Иерусалим" начался пожар после сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, святыня полностью уничтожена, ее строили 25 лет на пожертвования. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что при пожаре никто не пострадал. По его словам, уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божией "Скорбящая" и обретения креста Господня.
"Новый Иерусалим" в Белгородской области был репродукцией библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню Святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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