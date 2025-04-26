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Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области
Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал почтить минутой молчания память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T22:37:00+03:00
2025-04-26T22:37:00+03:00
2025-04-26T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
валерий герасимов
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вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал почтить минутой молчания память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации ВСУ мирных жителей. "Я хочу, чтобы прежде, чем мы приступили к нашей акции, мы почтили память наших героев (минутой молчания - ред.), тех, кто сложил голову за свободу нашей страны и за освобождение нашей Курской области. И память о наших мирных жителях, которые, увы, стали жертвами нацизма. Вечная память и вечная слава", - сказал Хинштейн во время открытия акции "Весна Победы". Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
https://ria.ru/20250426/vsu-2013625919.html
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курская область, россия, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области
Хинштейн призвал почтить минутой молчания память освободителей Курской области