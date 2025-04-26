https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013632200.html

Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области

Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал почтить минутой молчания память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T22:37:00+03:00

2025-04-26T22:37:00+03:00

2025-04-26T22:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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александр хинштейн

валерий герасимов

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вооруженные силы украины

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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал почтить минутой молчания память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации ВСУ мирных жителей. "Я хочу, чтобы прежде, чем мы приступили к нашей акции, мы почтили память наших героев (минутой молчания - ред.), тех, кто сложил голову за свободу нашей страны и за освобождение нашей Курской области. И память о наших мирных жителях, которые, увы, стали жертвами нацизма. Вечная память и вечная слава", - сказал Хинштейн во время открытия акции "Весна Победы". Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

https://ria.ru/20250426/vsu-2013625919.html

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курская область, россия, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области