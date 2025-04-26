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Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 26.04.2025 (обновлено: 22:49 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013632200.html
Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области
Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал почтить минутой молчания память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T22:37:00+03:00
2025-04-26T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал почтить минутой молчания память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации ВСУ мирных жителей. "Я хочу, чтобы прежде, чем мы приступили к нашей акции, мы почтили память наших героев (минутой молчания - ред.), тех, кто сложил голову за свободу нашей страны и за освобождение нашей Курской области. И память о наших мирных жителях, которые, увы, стали жертвами нацизма. Вечная память и вечная слава", - сказал Хинштейн во время открытия акции "Весна Победы". Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
https://ria.ru/20250426/vsu-2013625919.html
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курская область, россия, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области

Хинштейн призвал почтить минутой молчания память освободителей Курской области

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал почтить минутой молчания память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации ВСУ мирных жителей.
"Я хочу, чтобы прежде, чем мы приступили к нашей акции, мы почтили память наших героев (минутой молчания - ред.), тех, кто сложил голову за свободу нашей страны и за освобождение нашей Курской области. И память о наших мирных жителях, которые, увы, стали жертвами нацизма. Вечная память и вечная слава", - сказал Хинштейн во время открытия акции "Весна Победы".
Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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