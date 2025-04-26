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День освобождения Курской области стал праздником, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013613868.html
День освобождения Курской области стал праздником, заявил Хинштейн
День освобождения Курской области стал праздником, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.04.2025
День освобождения Курской области стал праздником, заявил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что день окончательного освобождения территории курского приграничья от украинских боевиков стал... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:02:00+03:00
2025-04-26T19:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что день окончательного освобождения территории курского приграничья от украинских боевиков стал праздником для жителей региона . Ранее в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что завершен разгром сил ВСУ, вторгшихся в Курскую область. "Конечно, каждый из курян знал, верил в то, что это произойдет, но именно сама весть о том, что все населенные пункты на территории Курской области будут освобождены, а что они освобождены… конечно, для людей праздник", - заявил Хинштейн на встрече с журналистами в субботу. Кроме того, врио губернатора региона поздравил с этим днем всех, кто его приближал. "Я всех хочу с этим праздником поздравить. Всех, кто победу приближал, всех тех, кто находился там, на линии фронта, кто участвовал в боевых действиях, кто помогал нашим воинам. Тем, кто трудился и продолжает трудиться в тылу, тем, кто направлял гуманитарную помощь, нашим волонтерам, нашим медикам, которые каждодневно спасают людей. Всем, без кого это историческое событие было бы сегодня невозможно", - добавил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
https://ria.ru/20250426/razminirovanie-2013592379.html
https://ria.ru/20250426/zaharova-2013588540.html
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курская область, россия, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
День освобождения Курской области стал праздником, заявил Хинштейн

Хинштейн: день освобождения Курской области стал праздником для жителей региона

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что день окончательного освобождения территории курского приграничья от украинских боевиков стал праздником для жителей региона .
Ранее в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что завершен разгром сил ВСУ, вторгшихся в Курскую область.
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"Конечно, каждый из курян знал, верил в то, что это произойдет, но именно сама весть о том, что все населенные пункты на территории Курской области будут освобождены, а что они освобождены… конечно, для людей праздник", - заявил Хинштейн на встрече с журналистами в субботу.
Кроме того, врио губернатора региона поздравил с этим днем всех, кто его приближал.
"Я всех хочу с этим праздником поздравить. Всех, кто победу приближал, всех тех, кто находился там, на линии фронта, кто участвовал в боевых действиях, кто помогал нашим воинам. Тем, кто трудился и продолжает трудиться в тылу, тем, кто направлял гуманитарную помощь, нашим волонтерам, нашим медикам, которые каждодневно спасают людей. Всем, без кого это историческое событие было бы сегодня невозможно", - добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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