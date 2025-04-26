https://ria.ru/20250426/gubernator-2013631528.html

Тюменский губернатор передал для земляков в ЛНР технику и оборудование

Тюменский губернатор передал для земляков в ЛНР технику и оборудование - РИА Новости, 26.04.2025

Тюменский губернатор передал для земляков в ЛНР технику и оборудование

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в подшефный город Краснодон Луганской Народной Республики передал для бойцов квадроциклы,... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T22:30:00+03:00

2025-04-26T22:30:00+03:00

2025-04-26T22:30:00+03:00

надежные люди

технологии

краснодон

луганская народная республика

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в подшефный город Краснодон Луганской Народной Республики передал для бойцов квадроциклы, ноутбуки, дроны и наборы инструментов. "Работаем в Краснодоне, подготовили для подразделений, где служат наши земляки, очередную партию гуманитарной помощи... Мототехника, дизельная станция, очень много самого разного инструмента, который мы мы приобрели на основании заявок, которые подготовили командиры этих подразделений. Сегодня, в течение ближайших дней, ребята подъедут из частей и все наши подарки с родины заберут", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что побывал с рабочей поездкой в подшефном городе Краснодон Луганской Народной Республики. Посещение логистического хаба, построенного там тюменцами - обязательный пункт программы. Именно сюда поступает отправляемое из региона дополнительное оборудование, амуниция и инструменты для воинских подразделений, в которых служат тюменцы. Уточняется, что в новой партии груза квадроциклы для передовой, ноутбуки для полевых пунктов управления, различные станки для мастерских и 3D-принтеры по запросам командиров.

https://ria.ru/20241018/tyumen-1978833444.html

краснодон

луганская народная республика

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, краснодон, луганская народная республика, тюменская область, александр моор