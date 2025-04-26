Тюменский губернатор передал для земляков в ЛНР технику и оборудование
Тюменский губернатор Моор передал бойцам в ЛНР квадроциклы, ноутбуки и дроны
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в подшефный город Краснодон Луганской Народной Республики передал для бойцов квадроциклы, ноутбуки, дроны и наборы инструментов.
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"Работаем в Краснодоне, подготовили для подразделений, где служат наши земляки, очередную партию гуманитарной помощи... Мототехника, дизельная станция, очень много самого разного инструмента, который мы мы приобрели на основании заявок, которые подготовили командиры этих подразделений. Сегодня, в течение ближайших дней, ребята подъедут из частей и все наши подарки с родины заберут", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что побывал с рабочей поездкой в подшефном городе Краснодон Луганской Народной Республики. Посещение логистического хаба, построенного там тюменцами - обязательный пункт программы. Именно сюда поступает отправляемое из региона дополнительное оборудование, амуниция и инструменты для воинских подразделений, в которых служат тюменцы.
Уточняется, что в новой партии груза квадроциклы для передовой, ноутбуки для полевых пунктов управления, различные станки для мастерских и 3D-принтеры по запросам командиров.
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