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Депутат назвала освобождение Курской области сигналом краха Зеленского
Депутат назвала освобождение Курской области сигналом краха Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025
Депутат назвала освобождение Курской области сигналом краха Зеленского
Освобождение Курской области является еще одним мощным сигналом скорого краха режима Владимира Зеленского, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:29:00+03:00
2025-04-26T16:29:00+03:00
2025-04-26T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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владимир зеленский
валерий герасимов
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области является еще одним мощным сигналом скорого краха режима Владимира Зеленского, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Эта огромная, трудная и выстраданная победа наших военных (освобождение Курской области - ред.) - еще один мощный сигнал скорого краха неонацистского режима Зеленского", - сказала агентству депутат Госдумы. Чемерис напомнила, что Герасимов в своем докладе Путину сообщил, что ВСУ потеряли в этих боях более 76 тысяч военнослужащих и большое количество самой передовой западной военной техники. По мнению парламентария, освобождение Курской области также является мощным стимулом для новых успешных действий российских вооруженных сил на других участках фронта.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html
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курская область, россия, владимир зеленский, валерий герасимов, владимир путин, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Депутат назвала освобождение Курской области сигналом краха Зеленского
Чемерис: освобождение Курской области является сигналом краха режима Зеленского