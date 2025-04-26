https://ria.ru/20250426/gosduma-2013595004.html

Депутат назвала освобождение Курской области сигналом краха Зеленского

Депутат назвала освобождение Курской области сигналом краха Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025

Депутат назвала освобождение Курской области сигналом краха Зеленского

Освобождение Курской области является еще одним мощным сигналом скорого краха режима Владимира Зеленского, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:29:00+03:00

2025-04-26T16:29:00+03:00

2025-04-26T16:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир зеленский

валерий герасимов

владимир путин

госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области является еще одним мощным сигналом скорого краха режима Владимира Зеленского, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Эта огромная, трудная и выстраданная победа наших военных (освобождение Курской области - ред.) - еще один мощный сигнал скорого краха неонацистского режима Зеленского", - сказала агентству депутат Госдумы. Чемерис напомнила, что Герасимов в своем докладе Путину сообщил, что ВСУ потеряли в этих боях более 76 тысяч военнослужащих и большое количество самой передовой западной военной техники. По мнению парламентария, освобождение Курской области также является мощным стимулом для новых успешных действий российских вооруженных сил на других участках фронта.

https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html

курская область

россия

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курская область, россия, владимир зеленский, валерий герасимов, владимир путин, госдума рф, вооруженные силы украины