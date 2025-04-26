https://ria.ru/20250426/gosduma-2013593489.html
В Госдуме прокомментировали освобождение Курской области
В Госдуме прокомментировали освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
В Госдуме прокомментировали освобождение Курской области
Освобождение Курской области позволяет высвободить часть группировки войск, она способна выполнять задачи на других направлениях спецоперации, заявил РИА... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:20:00+03:00
2025-04-26T16:20:00+03:00
2025-04-26T19:14:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области позволяет высвободить часть группировки войск, она способна выполнять задачи на других направлениях спецоперации, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области. "У нас высвобождается часть группировки, которая способна выполнять задачи на другом направлении", - сказал Картаполов.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html
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курская область, россия, андрей картаполов, валерий герасимов, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Андрей Картаполов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали освобождение Курской области
Картаполов: освобождение Курской области позволяет высвободить часть войск