https://ria.ru/20250426/gosduma-2013536588.html

В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий

В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий - РИА Новости, 26.04.2025

В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий

График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T02:46:00+03:00

2025-04-26T02:46:00+03:00

2025-04-26T02:48:00+03:00

общество

госдума рф

единая россия

пенсия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155242/85/1552428581_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49017a73b396b0231b54f1174b948a4c.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Депутат рассказала, что в начале мая 2025 года россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, в связи с этим график выплаты пенсий меняется. "Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 5-7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая - нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5-7 мая", - сказала Стенякина. Депутат добавила, что для получателей пенсии через почту такие условия: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 2-3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты пенсии - с 6 по 11 мая, ее выплатят 5-7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику. По ее словам, для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии будет аналогичен почтовому.

https://ria.ru/20250417/pensii-2011707833.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, единая россия, пенсия