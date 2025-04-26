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В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий - РИА Новости, 26.04.2025
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02:46 26.04.2025 (обновлено: 02:48 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/gosduma-2013536588.html
В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий
В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий - РИА Новости, 26.04.2025
В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий
График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:46:00+03:00
2025-04-26T02:48:00+03:00
общество
госдума рф
единая россия
пенсия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Депутат рассказала, что в начале мая 2025 года россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, в связи с этим график выплаты пенсий меняется. "Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 5-7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая - нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5-7 мая", - сказала Стенякина. Депутат добавила, что для получателей пенсии через почту такие условия: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 2-3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты пенсии - с 6 по 11 мая, ее выплатят 5-7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику. По ее словам, для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии будет аналогичен почтовому.
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общество, госдума рф, единая россия, пенсия
Общество, Госдума РФ, Единая Россия, Пенсия
В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий

Депутат Стенякина: из-за майских праздников поменяется график выплат пенсий

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
Депутат рассказала, что в начале мая 2025 года россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, в связи с этим график выплаты пенсий меняется.
"Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 5-7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая - нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5-7 мая", - сказала Стенякина.
Депутат добавила, что для получателей пенсии через почту такие условия: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 2-3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты пенсии - с 6 по 11 мая, ее выплатят 5-7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику.
По ее словам, для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии будет аналогичен почтовому.
Рубли - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсию с 1 мая
17 апреля, 03:15
 
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