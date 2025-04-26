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"Совершенно непостижимо": в Германии взбунтовались из-за России - РИА Новости, 26.04.2025
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05:35 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/germaniya-2013541420.html
"Совершенно непостижимо": в Германии взбунтовались из-за России
"Совершенно непостижимо": в Германии взбунтовались из-за России - РИА Новости, 26.04.2025
"Совершенно непостижимо": в Германии взбунтовались из-за России
Послу России в ФРГ не должны запрещать принимать участие в памятных мероприятиях к 80-летию Победы, заявил лидер парламентской группы "АдГ" в парламенте... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:35:00+03:00
2025-04-26T05:35:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Послу России в ФРГ не должны запрещать принимать участие в памятных мероприятиях к 80-летию Победы, заявил лидер парламентской группы "АдГ" в парламенте Саксонии Йорг Урбан, соответствующий пост опубликован на странице партийной ячейки в соцсети Х."Во Второй мировой войне Советская Красная Армия заплатила самую большую цену кровью. &lt;…&gt; Как Министерство иностранных дел может рекомендовать не разрешать российским представителям посещать мемориальные мероприятия Второй мировой войны, для меня совершенно непостижимо", — говорится в сообщении.Берлину, продолжил политик, стоило бы обратить внимание на тех, кого правительство ФРГ поддерживает на Украине в лице Владимира Зеленского, который чествует таких персонажей, как Степан Бандера и Роман Шухевич. Будучи расистами и убийцами, они ответственны за самые ужасные деяния против немцев, поляков и евреев, пояснил Урбан.Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии.Сергей Нечаев назвал рекомендации горьким разочарованием, которое ставит под угрозу усилия по примирению двух стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что немецкое министерство своими действиями саморазоблачилось, обнажив "уродство русофобии и признаки неонацизма".
https://ria.ru/20250420/berbok-2012419229.html
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в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
"Совершенно непостижимо": в Германии взбунтовались из-за России

Урбан: посол России в ФРГ должен участвовать в мероприятиях к юбилею Победы

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине
Флаги на здании бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Послу России в ФРГ не должны запрещать принимать участие в памятных мероприятиях к 80-летию Победы, заявил лидер парламентской группы "АдГ" в парламенте Саксонии Йорг Урбан, соответствующий пост опубликован на странице партийной ячейки в соцсети Х.
«
"Во Второй мировой войне Советская Красная Армия заплатила самую большую цену кровью. <…> Как Министерство иностранных дел может рекомендовать не разрешать российским представителям посещать мемориальные мероприятия Второй мировой войны, для меня совершенно непостижимо", — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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20 апреля, 21:53
Берлину, продолжил политик, стоило бы обратить внимание на тех, кого правительство ФРГ поддерживает на Украине в лице Владимира Зеленского, который чествует таких персонажей, как Степан Бандера и Роман Шухевич. Будучи расистами и убийцами, они ответственны за самые ужасные деяния против немцев, поляков и евреев, пояснил Урбан.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии.
Сергей Нечаев назвал рекомендации горьким разочарованием, которое ставит под угрозу усилия по примирению двух стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что немецкое министерство своими действиями саморазоблачилось, обнажив "уродство русофобии и признаки неонацизма".
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