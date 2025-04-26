В Германии прошли демонстрации правых сил и контрдемонстрации
Welt: демонстрации правых сил и контрдемонстрации прошли в немецких городах
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Демонстрации правых сил и контрдемонстрации прошли в нескольких городах Германии, организаторы шествий, среди прочего, выступают против поддержки Берлином Киева, пишет газета Welt.
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"В разных городах в каждом случае несколько сотен человек приняли участие в демонстрациях нового протестного объединения "Вместе за Германию". Это объединение, в частности, выступает за повсеместный пограничный контроль и прекращение финансовой и военной поддержки Украины… Также идут контрдемонстрации, которые не всегда остаются мирными", - говорится в статье.
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Не обошлось без беспорядков в Дортмунде на западе страны, пишет Welt со ссылкой на полицию. Часть из приблизительно 300 контрдемонстрантов пыталась прорваться через полицейские заграждения к месту проведения акции объединения "Вместе за Германию". По оценкам полиции, в ней приняли участие почти 800 человек.
Сотрудники полиции были вынуждены защищаться от контрдемонстрантов в Ройтлингене на юго-западе ФРГ, используя перцовые баллончики и полицейские дубинки, уточняется в материале.
Несколько сотен демонстрантов и контрдемонстрантов вышли на улицы Берлина. Правоохранители задержали чуть больше 30 человек, сообщается в публикации столичной полиции в социальной сети X.
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