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В Германии прошли демонстрации правых сил и контрдемонстрации - РИА Новости, 26.04.2025
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21:24 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/germanija-2013626329.html
В Германии прошли демонстрации правых сил и контрдемонстрации
В Германии прошли демонстрации правых сил и контрдемонстрации - РИА Новости, 26.04.2025
В Германии прошли демонстрации правых сил и контрдемонстрации
Демонстрации правых сил и контрдемонстрации прошли в нескольких городах Германии, организаторы шествий, среди прочего, выступают против поддержки Берлином... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T21:24:00+03:00
2025-04-26T21:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Демонстрации правых сил и контрдемонстрации прошли в нескольких городах Германии, организаторы шествий, среди прочего, выступают против поддержки Берлином Киева, пишет газета Welt. "В разных городах в каждом случае несколько сотен человек приняли участие в демонстрациях нового протестного объединения "Вместе за Германию". Это объединение, в частности, выступает за повсеместный пограничный контроль и прекращение финансовой и военной поддержки Украины… Также идут контрдемонстрации, которые не всегда остаются мирными", - говорится в статье. Одна из самых масштабных акций правых прошла в городе Веймаре в центральной части Германии. В ней приняли участие около 1100 человек, сообщает издание со ссылкой на полицию. Параллельно примерно 850 человек вышли на демонстрацию против правых сил. Не обошлось без беспорядков в Дортмунде на западе страны, пишет Welt со ссылкой на полицию. Часть из приблизительно 300 контрдемонстрантов пыталась прорваться через полицейские заграждения к месту проведения акции объединения "Вместе за Германию". По оценкам полиции, в ней приняли участие почти 800 человек. Сотрудники полиции были вынуждены защищаться от контрдемонстрантов в Ройтлингене на юго-западе ФРГ, используя перцовые баллончики и полицейские дубинки, уточняется в материале. Несколько сотен демонстрантов и контрдемонстрантов вышли на улицы Берлина. Правоохранители задержали чуть больше 30 человек, сообщается в публикации столичной полиции в социальной сети X.
https://ria.ru/20250329/berlin-2008169817.html
https://ria.ru/20250216/berlin-1999710512.html
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в мире, германия, берлин (город), киев, welt
В мире, Германия, Берлин (город), Киев, Welt
В Германии прошли демонстрации правых сил и контрдемонстрации

Welt: демонстрации правых сил и контрдемонстрации прошли в немецких городах

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Демонстрации правых сил и контрдемонстрации прошли в нескольких городах Германии, организаторы шествий, среди прочего, выступают против поддержки Берлином Киева, пишет газета Welt.
«
"В разных городах в каждом случае несколько сотен человек приняли участие в демонстрациях нового протестного объединения "Вместе за Германию". Это объединение, в частности, выступает за повсеместный пограничный контроль и прекращение финансовой и военной поддержки Украины… Также идут контрдемонстрации, которые не всегда остаются мирными", - говорится в статье.
Берлин - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов
29 марта, 19:53
Одна из самых масштабных акций правых прошла в городе Веймаре в центральной части Германии. В ней приняли участие около 1100 человек, сообщает издание со ссылкой на полицию. Параллельно примерно 850 человек вышли на демонстрацию против правых сил.
Не обошлось без беспорядков в Дортмунде на западе страны, пишет Welt со ссылкой на полицию. Часть из приблизительно 300 контрдемонстрантов пыталась прорваться через полицейские заграждения к месту проведения акции объединения "Вместе за Германию". По оценкам полиции, в ней приняли участие почти 800 человек.
Сотрудники полиции были вынуждены защищаться от контрдемонстрантов в Ройтлингене на юго-западе ФРГ, используя перцовые баллончики и полицейские дубинки, уточняется в материале.
Несколько сотен демонстрантов и контрдемонстрантов вышли на улицы Берлина. Правоохранители задержали чуть больше 30 человек, сообщается в публикации столичной полиции в социальной сети X.
Демонстрация против правых сил в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Берлине более 30 тысяч человек протестуют против правых сил
16 февраля, 20:22
 
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