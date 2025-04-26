https://ria.ru/20250426/germanija-2013626329.html

В Германии прошли демонстрации правых сил и контрдемонстрации

В Германии прошли демонстрации правых сил и контрдемонстрации - РИА Новости, 26.04.2025

В Германии прошли демонстрации правых сил и контрдемонстрации

Демонстрации правых сил и контрдемонстрации прошли в нескольких городах Германии, организаторы шествий, среди прочего, выступают против поддержки Берлином... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T21:24:00+03:00

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2025-04-26T21:24:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Демонстрации правых сил и контрдемонстрации прошли в нескольких городах Германии, организаторы шествий, среди прочего, выступают против поддержки Берлином Киева, пишет газета Welt. "В разных городах в каждом случае несколько сотен человек приняли участие в демонстрациях нового протестного объединения "Вместе за Германию". Это объединение, в частности, выступает за повсеместный пограничный контроль и прекращение финансовой и военной поддержки Украины… Также идут контрдемонстрации, которые не всегда остаются мирными", - говорится в статье. Одна из самых масштабных акций правых прошла в городе Веймаре в центральной части Германии. В ней приняли участие около 1100 человек, сообщает издание со ссылкой на полицию. Параллельно примерно 850 человек вышли на демонстрацию против правых сил. Не обошлось без беспорядков в Дортмунде на западе страны, пишет Welt со ссылкой на полицию. Часть из приблизительно 300 контрдемонстрантов пыталась прорваться через полицейские заграждения к месту проведения акции объединения "Вместе за Германию". По оценкам полиции, в ней приняли участие почти 800 человек. Сотрудники полиции были вынуждены защищаться от контрдемонстрантов в Ройтлингене на юго-западе ФРГ, используя перцовые баллончики и полицейские дубинки, уточняется в материале. Несколько сотен демонстрантов и контрдемонстрантов вышли на улицы Берлина. Правоохранители задержали чуть больше 30 человек, сообщается в публикации столичной полиции в социальной сети X.

https://ria.ru/20250329/berlin-2008169817.html

https://ria.ru/20250216/berlin-1999710512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, берлин (город), киев, welt