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Герасимов: активная фаза операции в Курской области началась 6 марта - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013580780.html
Герасимов: активная фаза операции в Курской области началась 6 марта
Герасимов: активная фаза операции в Курской области началась 6 марта - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов: активная фаза операции в Курской области началась 6 марта
Наиболее активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:18:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
валерий герасимов
курская область
россия
безопасность
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Наиболее активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. "Наиболее активная фаза операции началась 6 марта этого года", - сказал Герасимов в ходе встречи с Путиным в режиме ВКС.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/putin--2013576595.html
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вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, валерий герасимов, курская область, россия, безопасность, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Герасимов: активная фаза операции в Курской области началась 6 марта

Герасимов: активная фаза операции в Курской области от ВСУ началась 6 марта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Наиболее активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
«
"Наиболее активная фаза операции началась 6 марта этого года", - сказал Герасимов в ходе встречи с Путиным в режиме ВКС.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВалерий ГерасимовКурская областьРоссияБезопасностьПолное освобождение Курской области
 
 
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