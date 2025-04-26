https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013580327.html
Герасимов рассказал о выявление боевиков ВСУ в Курской области
Герасимов рассказал о выявление боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов рассказал о выявление боевиков ВСУ в Курской области
В освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению военных Украины, которы пытаются укрыться, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:14:00+03:00
2025-04-26T14:14:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению военных Украины, которы пытаются укрыться, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. "Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт - село Горналь… В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/putin--2013576595.html
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Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Украина, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Герасимов рассказал о выявление боевиков ВСУ в Курской области
Герасимов: в Курской области выявляют военных ВСУ, которые пытаются укрыться