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Герасимов рассказал о зоне безопасности в Сумской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013579068.html
Герасимов рассказал о зоне безопасности в Сумской области
Герасимов рассказал о зоне безопасности в Сумской области - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов рассказал о зоне безопасности в Сумской области
Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров, рассказал... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:08:00+03:00
2025-04-26T14:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
украина
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов."В соответствии с вашими указаниями продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины, освобождено четыре населенных пункта, общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
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сумская область, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
Герасимов рассказал о зоне безопасности в Сумской области

Герасимов: ВС России создают зону безопасности в Сумской области

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
"В соответствии с вашими указаниями продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины, освобождено четыре населенных пункта, общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
Освобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
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