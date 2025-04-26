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Герасимов рассказал о зоне безопасности в Сумской области

Герасимов рассказал о зоне безопасности в Сумской области - РИА Новости, 26.04.2025

Герасимов рассказал о зоне безопасности в Сумской области

Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров, рассказал... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:08:00+03:00

2025-04-26T14:08:00+03:00

2025-04-26T14:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

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владимир путин

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов."В соответствии с вашими указаниями продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины, освобождено четыре населенных пункта, общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

сумская область

россия

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сумская область, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, безопасность