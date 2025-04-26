https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html

Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области

Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области

Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военнослужащими в Курской области, показали стойкость и героизм, заявил начальник Генерального штаба... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:04:00+03:00

2025-04-26T14:04:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

курская область

владимир путин

корейская народная армия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военнослужащими в Курской области, показали стойкость и героизм, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. "Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм", - сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

https://ria.ru/20250426/vsu-2013574188.html

россия

курская область

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