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Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html
Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области
Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области
Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военнослужащими в Курской области, показали стойкость и героизм, заявил начальник Генерального штаба... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:04:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
курская область
владимир путин
корейская народная армия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военнослужащими в Курской области, показали стойкость и героизм, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. "Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм", - сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/vsu-2013574188.html
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россия, валерий герасимов, курская область, владимир путин, корейская народная армия, безопасность, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Россия, Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Курская область, Владимир Путин, Корейская народная армия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области

Герасимов: военные КНДР проявили в бою с ВСУ в Курской области стойкость

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военнослужащими в Курской области, показали стойкость и героизм, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
«
"Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм", - сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области
Вчера, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовКурская областьВладимир ПутинКорейская народная армияБезопасностьВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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