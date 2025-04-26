https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013575048.html

Герасимов рассказал об операции по освобождению Курской области

Герасимов рассказал об операции по освобождению Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Герасимов рассказал об операции по освобождению Курской области

В результате действий российской армии в Курской области оборона ВСУ обрушилась, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:57:00+03:00

2025-04-26T13:57:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В результате действий российской армии в Курской области оборона ВСУ обрушилась, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.В субботу президент России Владимир Путин провел встречу с начальником Генштаба ВС РФ в режиме видеоконференции."В результате наступательных действий соединений и воинских частей группировки "Курск" одновременно на всех направлениях, а также прорыва в тыл противника силами подземного десанта в составе добровольческого формирования - ветераны личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го стрелкового полка и отряда специального назначения "Ахмат", по трубе газотранспортной системы, оборона вооруженных сил Украины обрушилась", - сообщил Герасимов Путину.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

https://ria.ru/20250426/vsu-2013574188.html

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Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области. 2025-04-26T13:57 true PT9M14S

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вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, курская область, владимир путин, безопасность, полное освобождение курской области