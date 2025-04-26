https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013575048.html
Герасимов рассказал об операции по освобождению Курской области
Герасимов рассказал об операции по освобождению Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов рассказал об операции по освобождению Курской области
В результате действий российской армии в Курской области оборона ВСУ обрушилась, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:57:00+03:00
2025-04-26T13:57:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
россия
курская область
владимир путин
безопасность
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В результате действий российской армии в Курской области оборона ВСУ обрушилась, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.В субботу президент России Владимир Путин провел встречу с начальником Генштаба ВС РФ в режиме видеоконференции."В результате наступательных действий соединений и воинских частей группировки "Курск" одновременно на всех направлениях, а также прорыва в тыл противника силами подземного десанта в составе добровольческого формирования - ветераны личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го стрелкового полка и отряда специального назначения "Ахмат", по трубе газотранспортной системы, оборона вооруженных сил Украины обрушилась", - сообщил Герасимов Путину.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
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Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области
Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области.
2025-04-26T13:57
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вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, курская область, владимир путин, безопасность, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Владимир Путин, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Герасимов рассказал об операции по освобождению Курской области
Герасимов: оборона ВСУ обрушилась благодаря действиям ВС РФ в Курской области