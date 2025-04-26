https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013571865.html

Герасимов: планы Киева создать в Курской области плацдарм провалились

Герасимов: планы Киева создать в Курской области плацдарм провалились - РИА Новости, 26.04.2025

Герасимов: планы Киева создать в Курской области плацдарм провалились

Планы Киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе провалились, сообщил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:42:00+03:00

2025-04-26T13:42:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

валерий герасимов

курская область

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владимир путин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Планы Киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе провалились, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в субботу от ВСУ был освобожден последний населённый пункт в Курской области."Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились", - сказал Герасимов в докладе Путину.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

https://ria.ru/20250426/selo-2013571547.html

https://ria.ru/20250426/putin-2013572444.html

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