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Герасимов: планы Киева создать в Курской области плацдарм провалились - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013571865.html
Герасимов: планы Киева создать в Курской области плацдарм провалились
Герасимов: планы Киева создать в Курской области плацдарм провалились - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов: планы Киева создать в Курской области плацдарм провалились
Планы Киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе провалились, сообщил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:42:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
курская область
донбасс
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Планы Киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе провалились, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в субботу от ВСУ был освобожден последний населённый пункт в Курской области."Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились", - сказал Герасимов в докладе Путину.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/selo-2013571547.html
https://ria.ru/20250426/putin-2013572444.html
киев
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киев, вооруженные силы украины, валерий герасимов, курская область, донбасс, россия, владимир путин, безопасность, полное освобождение курской области
Киев, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Курская область, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Герасимов: планы Киева создать в Курской области плацдарм провалились

Герасимов: планы Украины создать в Курской области плацдарм провалились

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Планы Киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе провалились, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в субботу от ВСУ был освобожден последний населённый пункт в Курской области.
Российский флаг поднят в селе Горналь - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Российские войска освободили село Горналь в Курской области
Вчера, 13:38
"Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились", - сказал Герасимов в докладе Путину.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
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Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовКурская областьДонбассРоссияВладимир ПутинБезопасностьПолное освобождение Курской области
 
 
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