https://ria.ru/20250426/gaz-2013588386.html
В Кисловодске семья с детьми отравилась угарным газом
В Кисловодске семья с детьми отравилась угарным газом - РИА Новости, 26.04.2025
В Кисловодске семья с детьми отравилась угарным газом
Прокуратура организовала проверку по факту гибели семьи в Кисловодске, по предварительным данным, супруги и двое детей отравились угарным газом, сообщили РИА... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:34:00+03:00
2025-04-26T15:34:00+03:00
2025-04-26T15:34:00+03:00
происшествия
кисловодск
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ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту гибели семьи в Кисловодске, по предварительным данным, супруги и двое детей отравились угарным газом, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края. "Прокуратурой края организована проверка по факту гибели семьи в Кисловодске. По предварительной информации, сегодня, 26 апреля 2025 года, в одной из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Героев Медиков города Кисловодска произошло отравление угарным газом 4 человек, в том числе 2 несовершеннолетних", – сообщили в ведомстве. Пресс-служба краевого СУСК сообщила, что старшему мальчику было 3 года, младшему - 4 месяца. Органами СК возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250222/gaz-2001016164.html
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происшествия, кисловодск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кисловодск, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кисловодске семья с детьми отравилась угарным газом
Прокуратура организовала проверку после гибели семьи в Кисловодске