https://ria.ru/20250426/flot-2013541879.html

Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду первого эсминца

Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду первого эсминца - РИА Новости, 26.04.2025

Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду первого эсминца

Лидер КНДР Ким Чен Ын 25 апреля принял участие в торжественной церемонии спуска на воду первого эсминца ВМС КНДР нового поколения, заявив, что корабль стал... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T05:55:00+03:00

2025-04-26T05:55:00+03:00

2025-04-26T05:55:00+03:00

ким чен ын

корейская народная армия

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 26 апр – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 25 апреля принял участие в торжественной церемонии спуска на воду первого эсминца ВМС КНДР нового поколения, заявив, что корабль стал отправной точкой в построении передовой морской державы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как отмечает агентство, церемония спуска на воду состоялась в годовщину основания Корейской народной армии. "В присутствии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в день основания первых вооруженных сил корейской революции – 25 апреля состоялась торжественная церемония спуска на воду нового эсминца в судостроительной верфи Нампхо", - пишет ЦТАК. Сообщается, что в церемонии приняли участие кадры партии, правительства и силовых ведомств, рабочий коллектив судостроительной верфи, руководящие работники и научные сотрудники отрасли кораблестроения, представители солдат и офицеров ВМС Корейской народной армии (КНА), демобилизованные генералы ВМС, педагогический и технический персонал и курсанты Военно-морской академии имени Ким Чен Сук, командиры всех видов войск и корпусов КНА, ответственные работники министерств и центральных ведомств. "Спуск на воду многоцелевого наступательного эсминца №1 нового поколения, является необходимым для укрепления силы защиты нашего морского суверенитета и важной точкой отсчета на пути к строительству передовой морской державы", - заявил Ким Чен Ын. Он проанализировал текущую ситуацию, "серьезно угрожающую" обстановке безопасности государства, и сказал, что силы защиты от агрессии должны быть "пропорциональны" силе приходящей агрессии. "Ким Чен Ын осветил обоснованность и необходимость обладания флотом на море, замысел партии КНДР о стремительном укреплении боеспособности ВМС … для защиты безопасности государства и в соответствии с мировой тенденцией развития ВМС, а также подробные пути для осуществления этого", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ына на верфи встретил почетный караул, который он осмотрел и вместе с руководящими лицами партии и ВМС поднялся на трибуну для церемонии открытия. После исполнения гимна КНДР секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Чхун Рён выступил с речью. Он сообщил, что эсминец был построен всего за 400 дней. По приказу Центральной военной комиссии ТПК, подписанному лично Ким Чен Ыном, новый многоцелевой эсминец водоизмещением в 5 тысяч тонн был обозначен как корабль класса "Чхвэ Хён" и получил имя "Чхвэ Хён", в честь антияпонского борца-революционера Чхвэ Хёна. На палубе корабля даже открыли памятник ему. Ким Чен Ын вручил командующему Восточноморского флота ВМС КНА Пак Кван Собу военно-морской флаг эсминца. Тот выступил с речью, где отметил, что в эпоху Ким Чен Ына осуществилось "заветное желание" военных иметь "могущественнейшие вооружения" и выразил благодарность лидеру КНДР и коллективу верфи. "Через 5, 10 лет с сегодняшнего момента, когда поднялся якорь великой эпохи строительства флота образца Ким Чен Ына, положение наших ВМС непременно продвинется далеко вперед", - сказал он. После речей, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль перерезал канат спуска эсминца на воду, после чего Ким Чен Ын поднялся на палубу. Он, приняв рапорт капитана корабля, осмотрел палубы носа и кормы корабля, встретился с моряками, возложил цветы к памятнику Чхвэ Хёну. "Только тогда, когда честь и бесценный дух всепобеждающего полководца (Чхве Хёна – ред.), даже имя которого вызвало страх у сильных империалистических врагов … станут символом непобедимости ВМС КНДР и их боевым знаменем, море КНДР будет безопасным, а традиция победы непрерывно продолжится", - цитирует ЦТАК Ким Чен Ына. Товарищ Ким Чен Ын пожелал эсминцу "Чвэ Хён" блестящих военных подвигов и вечной славы, вручил командирам и офицерам корабля мемориальную медную монету. В тот же день ВМС КНА устроили по случаю спуска на воду нового эсминца прием, где лидер КНДР также принял участие и встретился с демобилизованными генералами.

https://ria.ru/20250327/mid-2007655025.html

https://ria.ru/20250304/kndr-2002889251.html

https://ria.ru/20250228/yadernoe--2002086129.html

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ким чен ын, корейская народная армия, кндр (северная корея)