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Сергей Филиппов: как легендарный комик умер в одиночестве

Сергей Филиппов: как легендарный комик умер в одиночестве - РИА Новости, 26.04.2025

Сергей Филиппов: как легендарный комик умер в одиночестве

Сергей Филиппов — один из самых узнаваемых комиков советского кино, прежде всего по фильму "12 стульев". Несмотря на всенародную любовь, последние годы его... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T09:15:00+03:00

2025-04-26T09:15:00+03:00

2025-04-26T09:15:00+03:00

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леонид гайдай

евгений моргунов

сергей филиппов

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сергей Филиппов — один из самых узнаваемых комиков советского кино, прежде всего по фильму "12 стульев". Несмотря на всенародную любовь, последние годы его жизни прошли в забвении и нищете.Тело покойного актера несколько дней пролежало в квартире, а на похороны никто не приехал, даже сын. Почему так печально закончился путь легенды?Мечты о балетеСергей Филиппов родился в 1912 году в Саратове в простой рабочей семье. Его детство пришлось на переломную эпоху — он застал последние годы Российской империи и становление советской власти.Родители будущего актера, обычные трудяги, никак не могли справиться с энергичным сыном. Отчим, красноармеец, пытался привить мальчику дисциплину, но тщетно — Сережа оставался настоящим сорванцом. Его выгнали из школы после громкого инцидента на уроке химии: увлекшись опытами, Сережа устроил пожар в классе.Последующие попытки устроить юного Филиппова учеником пекаря или столяра проваливались — нигде непоседливый паренек не задерживался надолго. Поворотный момент наступил случайно. Заглянув из любопытства в балетную студию, Сергей привлек внимание педагогов. Они сразу отметили его природную пластику и артистизм."У вас несомненный талант!" — убеждали его преподаватели, советуя ехать в Москву и поступать в балетное училище. Так начался путь будущей легенды советского кинематографа. Несмотря на природные данные, карьера балетного танцора у Филиппова не сложилась — впоследствии он нашел себя в драматическом театре и кино, где его пластичность и выразительность стали визитной карточкой.Великий комикС театральных подмостков Филиппов уверенно шагнул на киноэкран, где быстро стал настоящим "секретным оружием" советской комедии. Его уникальность заключалась в удивительной способности — буквально несколькими жестами, мимикой, интонацией создавать запоминающиеся образы. Даже в крошечных ролях он умудрялся быть настолько выразительным, что зрители начинали улыбаться еще до того, как его персонаж произносил первую реплику.Вершиной кинокарьеры Филиппова стала роль Кисы Воробьянинова в культовой экранизации "12 стульев" Леонида Гайдая. Но истинным феноменом было его умение превращать эпизодические появления в настоящие комедийные жемчужины. Режиссеры знали: стоит пригласить Филиппова даже на одну сцену — фильм сразу приобретает тот самый "гайдаевский" юмор.Позже артист все меньше станет сниматься в кино, его будут мучить жуткие головные боли. Чтобы хоть как-то справиться со стрессом, Сергей начнет сильно пить.Потеря сына, одиночество и забвениеАктер был женат на Алевтине Горинович, с которой вместе учился. У супругов родился сын Юрий. Однако позже Сергей стал выпивать, а иногда даже не приходил домой ночевать. Из-за этого супруги разошлись. Спустя какое-то время Алевтина уехала в США и забрала с собой Юру. Филиппов воспринял это как предательство. Он оборвал с бывшей женой и сыном все контакты.Свое счастье нашел позже, когда женился на детской писательнице Антонине Голубевой. Она была на 13 лет старше, но это не помешало им быть вместе больше 30 лет.После смерти супруги в 1989 году великий комик остался в полном одиночестве. Еще при жизни Антонины он жил в нужде, поэтому актер сознательно оборвал связи с друзьями и коллегами. Сергей стыдился нищеты: поношенной одежды, убогой обстановки в квартире, где к тому времени уже не осталось ничего ценного.Смерть жены окончательно подкосила Филиппова. К материальным трудностям добавились вернувшиеся мучительные головные боли. Единственным светом в его жизни оставалась актриса Ленинградской студии Любовь Тищенко. Она по-настоящему заботилась о старом актере: приходила убираться, готовила еду, пыталась скрасить одиночество.Этот период жизни Филиппова особенно трагичен на фоне его былой славы.Горькая участь забытого генияВ последние годы великий комик перестал пить. Но не по собственному желанию, а из-за крайней нищеты: даже на спиртное не было средств. При этом Филиппов сохранял достоинство до конца, никогда не просил в долг даже у близких знакомых.К началу 1990 года от блистательного актера осталась лишь тень. От рака легких возникли мучительные боли, которые он стойко переносил в одиночестве, не обращаясь за помощью.Как точно заметил актер Евгений Моргунов, самое страшное для человека — оказаться в полном одиночестве. Филиппов умер в своей скромной квартире, его тело обнаружили лишь через две недели.Его сын Юрий, проживавший в США, получил известие о кончине отца с таким опозданием, что не смог прилететь на похороны. Пока тело актера еще находилось в квартире, неизвестные успели вынести из его жилища все мало-мальски ценные вещи — жалкие остатки былой жизни.Похороны Филиппову организовали коллеги, деньги собирал актер Александр Демьяненко. Но киностудия "Ленфильм", где актер проработал десятилетия, отказалась помочь даже в этом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, саратов, российская империя, леонид гайдай, евгений моргунов, сергей филиппов, ленфильм