https://ria.ru/20250426/evrosojuz-2013543429.html

Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию

Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию - РИА Новости, 26.04.2025

Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию

Евросоюз, который несколько месяцев подряд снижал поставки вина в Россию, в феврале неожиданно нарастил продажи, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T07:04:00+03:00

2025-04-26T07:04:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Евросоюз, который несколько месяцев подряд снижал поставки вина в Россию, в феврале неожиданно нарастил продажи, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.Так, в конце зимы европейские продажи вина в страну составили 7,5 тысячи тонн, что на 14 процентов больше уровня января. Это максимальное значение с ноября прошлого года.Отгрузки в феврале увеличили все крупнейшие поставщики. Сильнее всего выросли продажи из Польши — в 1,8 раза, до 1,2 тысячи тонн, а также из Италии и Португалии — на четверть, до 2,8 тысячи и 878 тонн. Еще на 0,2 процента подрос экспорт Латвии — до 1,4 тысячи.Единственным крупным поставщиком вина среди стран Евросоюза, которые в феврале уменьшили продажи, стала Германия — ее экспорт на российский рынок сократился в 2,3 раза и составил всего 230 тонн против 543 тонн месяцем ранее.Всего отечественные компании приобрели у стран ЕС вина на 28 миллионов евро против 25,3 миллиона в январе.Россия компенсирует снижение импорта ростом собственного производства: за январь-февраль выпуск винодельческой продукции достиг 6,8 миллиона декалитров, что на пять процентов больше уровня годом ранее.

https://ria.ru/20250417/roskachestvo-2011726388.html

https://ria.ru/20250415/vino-2011467138.html

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экономика, россия, польша, италия, евростат, евросоюз, в мире, вино