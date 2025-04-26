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Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию - РИА Новости, 26.04.2025
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07:04 26.04.2025 (обновлено: 09:05 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/evrosojuz-2013543429.html
Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию
Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию - РИА Новости, 26.04.2025
Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию
Евросоюз, который несколько месяцев подряд снижал поставки вина в Россию, в феврале неожиданно нарастил продажи, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T07:04:00+03:00
2025-04-26T09:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Евросоюз, который несколько месяцев подряд снижал поставки вина в Россию, в феврале неожиданно нарастил продажи, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.Так, в конце зимы европейские продажи вина в страну составили 7,5 тысячи тонн, что на 14 процентов больше уровня января. Это максимальное значение с ноября прошлого года.Отгрузки в феврале увеличили все крупнейшие поставщики. Сильнее всего выросли продажи из Польши — в 1,8 раза, до 1,2 тысячи тонн, а также из Италии и Португалии — на четверть, до 2,8 тысячи и 878 тонн. Еще на 0,2 процента подрос экспорт Латвии — до 1,4 тысячи.Единственным крупным поставщиком вина среди стран Евросоюза, которые в феврале уменьшили продажи, стала Германия — ее экспорт на российский рынок сократился в 2,3 раза и составил всего 230 тонн против 543 тонн месяцем ранее.Всего отечественные компании приобрели у стран ЕС вина на 28 миллионов евро против 25,3 миллиона в январе.Россия компенсирует снижение импорта ростом собственного производства: за январь-февраль выпуск винодельческой продукции достиг 6,8 миллиона декалитров, что на пять процентов больше уровня годом ранее.
https://ria.ru/20250417/roskachestvo-2011726388.html
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экономика, россия, польша, италия, евростат, евросоюз, в мире, вино
Экономика, Россия, Польша, Италия, Евростат, Евросоюз, В мире, Вино
Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию

Евростат: поставки вина из ЕС в Россию в феврале выросли до максимума с ноября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Евросоюз, который несколько месяцев подряд снижал поставки вина в Россию, в феврале неожиданно нарастил продажи, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в конце зимы европейские продажи вина в страну составили 7,5 тысячи тонн, что на 14 процентов больше уровня января. Это максимальное значение с ноября прошлого года.
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Отгрузки в феврале увеличили все крупнейшие поставщики. Сильнее всего выросли продажи из Польши — в 1,8 раза, до 1,2 тысячи тонн, а также из Италии и Португалии — на четверть, до 2,8 тысячи и 878 тонн. Еще на 0,2 процента подрос экспорт Латвии — до 1,4 тысячи.
Единственным крупным поставщиком вина среди стран Евросоюза, которые в феврале уменьшили продажи, стала Германия — ее экспорт на российский рынок сократился в 2,3 раза и составил всего 230 тонн против 543 тонн месяцем ранее.
Всего отечественные компании приобрели у стран ЕС вина на 28 миллионов евро против 25,3 миллиона в январе.
Россия компенсирует снижение импорта ростом собственного производства: за январь-февраль выпуск винодельческой продукции достиг 6,8 миллиона декалитров, что на пять процентов больше уровня годом ранее.
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