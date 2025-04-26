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Ефимов: на юго-западе Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации
Ефимов: на юго-западе Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации - РИА Новости, 26.04.2025
Ефимов: на юго-западе Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации
В трех районах на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье для программы реновации, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:12:00+03:00
2025-04-26T14:12:00+03:00
2025-04-26T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В трех районах на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По программе комплексного развития территорий в Юго-Западном административном округе реорганизуют четыре участка общей площадью 3,47 гектара. Один из них находится в районе Коньково, второй – в Черемушках, еще два – в районе Ясенево. Здесь планируется строительство жилья для целей программы реновации. В результате реализации проекта будет создано более 230 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, в проект вошли площадки, находящиеся около Битцевского леса: на улице Миклухо-Маклая, Херсонской улице и Литовском бульваре. Общая площадь запланированных к строительству домов составит 95 тысяч квадратных метров, а совокупная площадь квартир – около 58 тысяч квадратных метров.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юго-западе Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации
Ефимов: на юго-западе Москвы в рамках КРТ построят жилье по программе реновации
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В трех районах на юго-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По программе комплексного развития территорий в Юго-Западном административном округе реорганизуют четыре участка общей площадью 3,47 гектара. Один из них находится в районе Коньково, второй – в Черемушках, еще два – в районе Ясенево. Здесь планируется строительство жилья для целей программы реновации. В результате реализации проекта будет создано более 230 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, в проект вошли площадки, находящиеся около Битцевского леса: на улице Миклухо-Маклая, Херсонской улице и Литовском бульваре. Общая площадь запланированных к строительству домов составит 95 тысяч квадратных метров, а совокупная площадь квартир – около 58 тысяч квадратных метров.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.