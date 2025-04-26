https://ria.ru/20250426/dugin-2013621523.html

Успехом для России будет освобождение Харькова, Одессы и Сум, заявил Дугин

Успехом для России будет освобождение Харькова, Одессы и Сум, заявил Дугин - РИА Новости, 26.04.2025

Успехом для России будет освобождение Харькова, Одессы и Сум, заявил Дугин

Большим успехом для России после освобождения от ВСУ Курской области будет освобождение от нацистов новых российских регионов, а также Сумской, Харьковской... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T20:05:00+03:00

2025-04-26T20:05:00+03:00

2025-04-26T20:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

харьковская область

александр дугин

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Большим успехом для России после освобождения от ВСУ Курской области будет освобождение от нацистов новых российских регионов, а также Сумской, Харьковской областей и Одессы, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Дугин в разговоре с РИА Новости отметил, что освобождение Курской области от ВСУ имеет большое значение для России и является символичным. "Чрезвычайно важно не останавливаться на достигнутом. У нас не освобождена до конца и Херсонская область, и Запорожская область, и ДНР, определенные части всё еще под контролем врага", - сказал он. По словам философа, это такие же русские земли, как Курская и Белгородская области, которые важно защищать. "Наши земли надо понимать широко. На мой взгляд, будет совершенно логично, если освобождение Курской области от нацистов будет продолжаться освобождением Сумской области от нацистов, Харьковской области от нацистов", - отметил он. Дугин особо подчеркнул, что Россия не может терпеть нацистский режим не только на своих территориях, но и на "исконных русских землях". "Я думаю, что это прекрасный момент, что мы освободили Курскую область от вторжения страшного врага. Так и должно быть. Большим успехом будет освобождение всех наших новых территорий, а также Харькова, Одессы и так далее", - добавил философ.

https://ria.ru/20250426/smi-2013617219.html

https://ria.ru/20250426/mid-2013613180.html

курская область

россия

харьковская область

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курская область, россия, харьковская область, александр дугин, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины