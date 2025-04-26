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Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением порядка - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/dugin-2013620767.html
Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением порядка
Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением порядка - РИА Новости, 26.04.2025
Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением порядка
Освобождение Курской области от ВСУ - это восстановление нормального порядка, оно имеет большое значение для России, заявил РИА Новости российский философ,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T20:01:00+03:00
2025-04-26T20:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александр дугин
валерий герасимов
владимир путин
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области от ВСУ - это восстановление нормального порядка, оно имеет большое значение для России, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. "Освобождение, которое сейчас закончилось в Курской области, это восстановление нормального порядка", - сказал Дугин РИА Новости. По словам философа, завершение освобождения Курской области имеет большое значение для РФ, является символичным, так как Россия - это "страна победителей, сильная армия и сплоченное общество". "Враг вторгся на нашу территорию, он довольно долгое время, чуть больше полугода держал под своим контролем русские территории. Конечно, это сказывалось угнетающе на нас… Существование оккупационных войск на нашей территории, причем жестоко расправлявшихся с мирными жителями, было полной аномалией", - добавил он.
https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, курская область, александр дугин, валерий герасимов, владимир путин, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александр Дугин, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Полное освобождение Курской области
Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением порядка

Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением нормального порядка

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области от ВСУ - это восстановление нормального порядка, оно имеет большое значение для России, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Российские войска освободили Курскую область
Вчера, 13:45
«
"Освобождение, которое сейчас закончилось в Курской области, это восстановление нормального порядка", - сказал Дугин РИА Новости.
По словам философа, завершение освобождения Курской области имеет большое значение для РФ, является символичным, так как Россия - это "страна победителей, сильная армия и сплоченное общество".
"Враг вторгся на нашу территорию, он довольно долгое время, чуть больше полугода держал под своим контролем русские территории. Конечно, это сказывалось угнетающе на нас… Существование оккупационных войск на нашей территории, причем жестоко расправлявшихся с мирными жителями, было полной аномалией", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлександр ДугинВалерий ГерасимовВладимир ПутинПолное освобождение Курской области
 
 
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