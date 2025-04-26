https://ria.ru/20250426/dugin-2013620767.html

Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением порядка

Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением порядка - РИА Новости, 26.04.2025

Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением порядка

Освобождение Курской области от ВСУ - это восстановление нормального порядка, оно имеет большое значение для России, заявил РИА Новости российский философ,... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T20:01:00+03:00

2025-04-26T20:01:00+03:00

2025-04-26T20:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

александр дугин

валерий герасимов

владимир путин

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области от ВСУ - это восстановление нормального порядка, оно имеет большое значение для России, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. "Освобождение, которое сейчас закончилось в Курской области, это восстановление нормального порядка", - сказал Дугин РИА Новости. По словам философа, завершение освобождения Курской области имеет большое значение для РФ, является символичным, так как Россия - это "страна победителей, сильная армия и сплоченное общество". "Враг вторгся на нашу территорию, он довольно долгое время, чуть больше полугода держал под своим контролем русские территории. Конечно, это сказывалось угнетающе на нас… Существование оккупационных войск на нашей территории, причем жестоко расправлявшихся с мирными жителями, было полной аномалией", - добавил он.

https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, курская область, александр дугин, валерий герасимов, владимир путин, полное освобождение курской области