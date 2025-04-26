Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением порядка
Дугин назвал освобождение Курской области восстановлением нормального порядка
© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области от ВСУ - это восстановление нормального порядка, оно имеет большое значение для России, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Российские войска освободили Курскую область
Вчера, 13:45
«
"Освобождение, которое сейчас закончилось в Курской области, это восстановление нормального порядка", - сказал Дугин РИА Новости.
По словам философа, завершение освобождения Курской области имеет большое значение для РФ, является символичным, так как Россия - это "страна победителей, сильная армия и сплоченное общество".
"Враг вторгся на нашу территорию, он довольно долгое время, чуть больше полугода держал под своим контролем русские территории. Конечно, это сказывалось угнетающе на нас… Существование оккупационных войск на нашей территории, причем жестоко расправлявшихся с мирными жителями, было полной аномалией", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18