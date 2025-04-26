Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/dubinskiy-2013555493.html
В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский
В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский - РИА Новости, 26.04.2025
В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский
Союзники отвернулись от Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Мне очень интересно, как же мастера слова... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:47:00+03:00
2025-04-26T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
франция
украина
киев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_327e05329f3124dea9f56f50261cfbb0.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Союзники отвернулись от Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Мне очень интересно, как же мастера слова обернули в “перемогу” то, что Владимира Александровича — по сути — все послали...", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что Франция убеждает Украину согласится на уступку территорий, Британия, выступающая лидером “коалиции желающих”, передумала посылать войска. Кроме того, президент США Дональд Трамп давно послал главу киевского режима. На этой неделе газета Wall Street Journal написала, что британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Киев признает потерю территорий в пользу России. Газета Financial Times так же отмечала, что Великобритания, Франция и Германия изучают возможность соглашения для Украины, в рамках которого она могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории.
https://ria.ru/20250426/koshkovich-2013549605.html
https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html
франция
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b65d19d10e1a4ad18de2b05cca5a7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, франция, украина, киев, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Франция, Украина, Киев, Дональд Трамп
В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский

Депутат Рады Дубинский: союзники отвернулись от Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Союзники отвернулись от Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

"Мне очень интересно, как же мастера слова обернули в “перемогу” то, что Владимира Александровича — по сути — все послали...", — говорится в публикации.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского
09:20
Дубинский добавил, что Франция убеждает Украину согласится на уступку территорий, Британия, выступающая лидером “коалиции желающих”, передумала посылать войска.

Кроме того, президент США Дональд Трамп давно послал главу киевского режима.

На этой неделе газета Wall Street Journal написала, что британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Киев признает потерю территорий в пользу России.

Газета Financial Times так же отмечала, что Великобритания, Франция и Германия изучают возможность соглашения для Украины, в рамках которого она могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаКиевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала