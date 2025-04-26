https://ria.ru/20250426/dubinskiy-2013555493.html

В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский

В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский - РИА Новости, 26.04.2025

В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский

Союзники отвернулись от Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Мне очень интересно, как же мастера слова... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:47:00+03:00

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2025-04-26T10:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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киев

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Союзники отвернулись от Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Мне очень интересно, как же мастера слова обернули в “перемогу” то, что Владимира Александровича — по сути — все послали...", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что Франция убеждает Украину согласится на уступку территорий, Британия, выступающая лидером “коалиции желающих”, передумала посылать войска. Кроме того, президент США Дональд Трамп давно послал главу киевского режима. На этой неделе газета Wall Street Journal написала, что британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Киев признает потерю территорий в пользу России. Газета Financial Times так же отмечала, что Великобритания, Франция и Германия изучают возможность соглашения для Украины, в рамках которого она могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории.

https://ria.ru/20250426/koshkovich-2013549605.html

https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html

франция

украина

киев

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в мире, владимир зеленский, франция, украина, киев, дональд трамп