https://ria.ru/20250426/dtp-2013630994.html
В центре Москвы электробус наехал на пешехода
В центре Москвы электробус наехал на пешехода - РИА Новости, 26.04.2025
В центре Москвы электробус наехал на пешехода
Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и электробуса произошло в центре Москвы, пешеход госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T22:23:00+03:00
2025-04-26T22:23:00+03:00
2025-04-26T22:30:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и электробуса произошло в центре Москвы, пешеход госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 20.08 на улице Маросейка, у дома 7/8, произошло ДТП с участием пешехода и электробуса маршрута М3. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего допустил столкновение с электробусом. В результате ДТП пострадал пешеход, он был госпитализирован в городскую больницу. В электробусе пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.В пресс-службе столичного главка МВД РФ корреспонденту РИА Новости подтвердили факт ДТП.
https://ria.ru/20250211/moskva-1998628974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, мосгортранс
Происшествия, Авто, Москва, Мосгортранс
В центре Москвы электробус наехал на пешехода
В центре Москвы электробус сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет