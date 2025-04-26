https://ria.ru/20250426/dtp-2013630994.html

В центре Москвы электробус наехал на пешехода

В центре Москвы электробус наехал на пешехода - РИА Новости, 26.04.2025

В центре Москвы электробус наехал на пешехода

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и электробуса произошло в центре Москвы, пешеход госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T22:23:00+03:00

2025-04-26T22:23:00+03:00

2025-04-26T22:30:00+03:00

происшествия

авто

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и электробуса произошло в центре Москвы, пешеход госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 20.08 на улице Маросейка, у дома 7/8, произошло ДТП с участием пешехода и электробуса маршрута М3. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего допустил столкновение с электробусом. В результате ДТП пострадал пешеход, он был госпитализирован в городскую больницу. В электробусе пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.В пресс-службе столичного главка МВД РФ корреспонденту РИА Новости подтвердили факт ДТП.

https://ria.ru/20250211/moskva-1998628974.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, мосгортранс