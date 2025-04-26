https://ria.ru/20250426/dtp-2013590131.html
Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде
Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 26.04.2025
Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде
Пьяный автослесарь, сев за руль отремонтированного им автобуса, повредил пять припаркованных автомобилей в Нижнем Новгороде, его привлекли к ответственности,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:58:00+03:00
2025-04-26T15:58:00+03:00
2025-04-26T16:05:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Пьяный автослесарь, сев за руль отремонтированного им автобуса, повредил пять припаркованных автомобилей в Нижнем Новгороде, его привлекли к ответственности, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. "По предварительной информации, ночью 25 апреля автослесарь 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ремонта автобуса решил протестировать качество выполненной работы. Он сел за руль и, управляя отремонтированной техникой, совершил наезд на припаркованные автомобили", - рассказали в пресс-службе ведомства. В результате ДТП получили механические повреждения пять автомобилей - Volkswagen, Hyundai, Kia, Haval и ВАЗ. Пострадавших нет. "В отношении автослесаря составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)", - сообщили в МВД региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, авто, нижний новгород, россия, volkswagen group, volkswagen touareg, hyundai creta, kia rio
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Россия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Hyundai Creta, Kia Rio
Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде пьяный автослесарь на автобусе разбил 5 припаркованных машин