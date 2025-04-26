https://ria.ru/20250426/dtp-2013590131.html

Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 26.04.2025

Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Пьяный автослесарь, сев за руль отремонтированного им автобуса, повредил пять припаркованных автомобилей в Нижнем Новгороде, его привлекли к ответственности,... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:58:00+03:00

2025-04-26T15:58:00+03:00

2025-04-26T16:05:00+03:00

происшествия

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Пьяный автослесарь, сев за руль отремонтированного им автобуса, повредил пять припаркованных автомобилей в Нижнем Новгороде, его привлекли к ответственности, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. "По предварительной информации, ночью 25 апреля автослесарь 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ремонта автобуса решил протестировать качество выполненной работы. Он сел за руль и, управляя отремонтированной техникой, совершил наезд на припаркованные автомобили", - рассказали в пресс-службе ведомства. В результате ДТП получили механические повреждения пять автомобилей - Volkswagen, Hyundai, Kia, Haval и ВАЗ. Пострадавших нет. "В отношении автослесаря составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)", - сообщили в МВД региона.

https://ria.ru/20250226/moskva-2001759899.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, нижний новгород, россия, volkswagen group, volkswagen touareg, hyundai creta, kia rio