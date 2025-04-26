Рейтинг@Mail.ru
Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 26.04.2025 (обновлено: 16:05 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/dtp-2013590131.html
Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде
Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 26.04.2025
Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде
Пьяный автослесарь, сев за руль отремонтированного им автобуса, повредил пять припаркованных автомобилей в Нижнем Новгороде, его привлекли к ответственности,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:58:00+03:00
2025-04-26T16:05:00+03:00
происшествия
авто
нижний новгород
россия
volkswagen group
volkswagen touareg
hyundai creta
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013590585_0:27:1281:747_1920x0_80_0_0_01c9fb7dfa0718f2c5dd2c75817c57a9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Пьяный автослесарь, сев за руль отремонтированного им автобуса, повредил пять припаркованных автомобилей в Нижнем Новгороде, его привлекли к ответственности, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. "По предварительной информации, ночью 25 апреля автослесарь 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ремонта автобуса решил протестировать качество выполненной работы. Он сел за руль и, управляя отремонтированной техникой, совершил наезд на припаркованные автомобили", - рассказали в пресс-службе ведомства. В результате ДТП получили механические повреждения пять автомобилей - Volkswagen, Hyundai, Kia, Haval и ВАЗ. Пострадавших нет. "В отношении автослесаря составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)", - сообщили в МВД региона.
https://ria.ru/20250226/moskva-2001759899.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013590585_124:0:1156:774_1920x0_80_0_0_b7ad8567eae3a8748540ddde2fd6985c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, нижний новгород, россия, volkswagen group, volkswagen touareg, hyundai creta, kia rio
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Россия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Hyundai Creta, Kia Rio
Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пьяный автослесарь на автобусе разбил 5 припаркованных машин

© Фото : Полиция Нижегородской области/TelegramВодитель автобуса совершил ДТП с участием 5 автомобилей в Нижегородской области
Водитель автобуса совершил ДТП с участием 5 автомобилей в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Полиция Нижегородской области/Telegram
Водитель автобуса совершил ДТП с участием 5 автомобилей в Нижегородской области
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Пьяный автослесарь, сев за руль отремонтированного им автобуса, повредил пять припаркованных автомобилей в Нижнем Новгороде, его привлекли к ответственности, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
«
"По предварительной информации, ночью 25 апреля автослесарь 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ремонта автобуса решил протестировать качество выполненной работы. Он сел за руль и, управляя отремонтированной техникой, совершил наезд на припаркованные автомобили", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП получили механические повреждения пять автомобилей - Volkswagen, Hyundai, Kia, Haval и ВАЗ. Пострадавших нет.
"В отношении автослесаря составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)", - сообщили в МВД региона.
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Жителя Москвы лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде
26 февраля, 16:34
 
ПроисшествияАвтоНижний НовгородРоссияVolkswagen GroupVolkswagen TouaregHyundai CretaKia Rio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала