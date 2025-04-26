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В Барнауле автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.04.2025
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08:44 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/dtp-2013547729.html
В Барнауле автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Барнауле автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.04.2025
В Барнауле автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Три пассажира автобуса городского маршрута №35 пострадали в ДТП в Барнауле, одного доставили в больницу, сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:44:00+03:00
2025-04-26T08:44:00+03:00
барнаул
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 25 апр – РИА Новости. Три пассажира автобуса городского маршрута №35 пострадали в ДТП в Барнауле, одного доставили в больницу, сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю. "Двадцать шестого апреля в 10 часов 50 минут (6.50 мск - ред) в городе Барнауле на улице Малахова, в районе дома 78, произошло дорожно- транспортное происшествие - столкновение транспортных средств, автобуса Yutong городского маршрута 35 под управлением водителя, мужчины 1987 года рождения, и автомобиля Toyota Rav 4 под управлением водителя, мужчины 1967 года рождения. В результате ДТП водителю Toyota и двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь на месте происшествия, один пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка. На месте работает экипаж ДПС.
https://ria.ru/20250423/dtp-2013000905.html
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барнаул, алтайский край, происшествия
Барнаул, Алтайский край, Происшествия
В Барнауле автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

МВД: три пассажира автобуса городского маршрута пострадали в ДТП в Барнауле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 25 апр – РИА Новости. Три пассажира автобуса городского маршрута №35 пострадали в ДТП в Барнауле, одного доставили в больницу, сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю.
"Двадцать шестого апреля в 10 часов 50 минут (6.50 мск - ред) в городе Барнауле на улице Малахова, в районе дома 78, произошло дорожно- транспортное происшествие - столкновение транспортных средств, автобуса Yutong городского маршрута 35 под управлением водителя, мужчины 1987 года рождения, и автомобиля Toyota Rav 4 под управлением водителя, мужчины 1967 года рождения. В результате ДТП водителю Toyota и двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь на месте происшествия, один пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка. На месте работает экипаж ДПС.
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БарнаулАлтайский крайПроисшествия
 
 
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