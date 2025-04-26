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ВС России уничтожили украинский комплекс РЭБ в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 26.04.2025 (обновлено: 06:36 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/drony-2013541064.html
ВС России уничтожили украинский комплекс РЭБ в Херсонской области
ВС России уничтожили украинский комплекс РЭБ в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2025
ВС России уничтожили украинский комплекс РЭБ в Херсонской области
Расчет беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил украинский комплекс радиоэлекторонной борьбы... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:20:00+03:00
2025-04-26T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил украинский комплекс радиоэлекторонной борьбы "Буковель-AD" на правом берегу в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового облета территории врага на правом берегу Днепра в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражескую станцию РЭБ "Буковель-AD" и точным сбросом уничтожил ее", - сообщили в военном ведомстве. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделений БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили украинский комплекс РЭБ в Херсонской области

Минобороны: расчет БПЛА уничтожил в Херсонской области украинский комплекс РЭБ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с БПЛА
Российский военнослужащий с БПЛА - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий с БПЛА. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил украинский комплекс радиоэлекторонной борьбы "Буковель-AD" на правом берегу в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе планового облета территории врага на правом берегу Днепра в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражескую станцию РЭБ "Буковель-AD" и точным сбросом уничтожил ее", - сообщили в военном ведомстве.
С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделений БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.
Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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