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ВС России уничтожили украинский комплекс РЭБ в Херсонской области

ВС России уничтожили украинский комплекс РЭБ в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2025

ВС России уничтожили украинский комплекс РЭБ в Херсонской области

Расчет беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил украинский комплекс радиоэлекторонной борьбы... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T05:20:00+03:00

2025-04-26T05:20:00+03:00

2025-04-26T06:36:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил украинский комплекс радиоэлекторонной борьбы "Буковель-AD" на правом берегу в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового облета территории врага на правом берегу Днепра в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражескую станцию РЭБ "Буковель-AD" и точным сбросом уничтожил ее", - сообщили в военном ведомстве. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделений БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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