https://ria.ru/20250426/dron-2013616566.html

Российские штурмовики нашли цех по сборке дронов в Дзержинске

Российские штурмовики нашли цех по сборке дронов в Дзержинске - РИА Новости, 26.04.2025

Российские штурмовики нашли цех по сборке дронов в Дзержинске

На одной из позиций ВСУ в Дзержинске штурмовики Вооруженных сил РФ обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости штурмовик 51-ой армии с... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:26:00+03:00

2025-04-26T19:26:00+03:00

2025-04-26T19:26:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. На одной из позиций ВСУ в Дзержинске штурмовики Вооруженных сил РФ обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости штурмовик 51-ой армии с позывным "Каскад". "Нам попался цех по сборке FPV (ударные дроны - ред.). Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то 7-8 кг, потому что винты здоровые. Единственное, что мы не успели, - нормально это все рассмотреть, эту комнату "разобрали" (уничтожили - ред.) с танка быстро. Мы зашли, и они начали по той части стадиона очень активно лупить. Укровская арта начала "разбирать" часть, где был спортзал. Скорее всего, потому, что там был склад. И вот эту комнату с "эфпивихами" (FPV - ред.), – сообщил штурмовик. По словам штурмовика, позиция, которую штурмовала его группа - стадион в Дзержинске, где у ВСУ был военкомат с большими запасами воды, провизии и военной формы.

https://ria.ru/20250315/drony-2005205624.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф