https://ria.ru/20250426/diktant-2013544149.html

В посольстве России в США прошел "Диктант Победы"

В посольстве России в США прошел "Диктант Победы" - РИА Новости, 26.04.2025

В посольстве России в США прошел "Диктант Победы"

"Диктант Победы" состоялся в посольстве России в США в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в нем принял участие посол РФ в Вашингтоне Александр РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T07:23:00+03:00

2025-04-26T07:23:00+03:00

2025-04-26T07:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сша

александр дарчиев

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885418439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d1d60578c8ecc23eef133c98b7755ff.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Диктант Победы" состоялся в посольстве России в США в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в нем принял участие посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. сообщило российское посольство в своем Telegram-канале. По данным посольства, диктант прошел 25 апреля. Кроме посла, в нем также приняли участие руководители дипломатического представительства и их семьи, ученики посольской школы, а также соотечественники, которые смогли подключиться к диктанту дистанционно. "В посольстве России в США в рамках международной патриотической акции состоялся "Диктант Победы" с участием посла А.Н. Дарчиева, руководства диппредставительства, сотрудников и членов их семей, учащиеся посольской школы, а также соотечественников, подключившихся в дистанционном формате... "Диктант Победы" играет важную роль в сохранении нашей памяти в борьбе с предпринимаемыми на Западе попытками переписать историю, обелив нацистов и из приспешников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства в субботу. Как добавляется в заявлении посольства, участники смогли проверить свои знания по фактам Великой Отечественной войны и открыть для себя "новые грани великого подвига советского народа, героической Красной Армии". Ранее российское посольство в Венесуэле сообщало, что две площадки международной патриотической акции "Диктант Победы" открылись в Каракасе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также "Диктант Победы" в пятницу впервые прошел в Ливии, как рассказал РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин. "Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В этом году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира.

https://ria.ru/20250425/diktant-2013326524.html

https://ria.ru/20250425/minsk-2013498445.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне