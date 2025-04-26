В посольстве России в США прошел "Диктант Победы"
"Диктант Победы" состоялся в посольстве России в США в честь 80-летия Победы
© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Диктант Победы" состоялся в посольстве России в США в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в нем принял участие посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. сообщило российское посольство в своем Telegram-канале.
По данным посольства, диктант прошел 25 апреля. Кроме посла, в нем также приняли участие руководители дипломатического представительства и их семьи, ученики посольской школы, а также соотечественники, которые смогли подключиться к диктанту дистанционно.
"Диктант Победы". Прямая трансляция
Вчера, 10:48
"В посольстве России в США в рамках международной патриотической акции состоялся "Диктант Победы" с участием посла А.Н. Дарчиева, руководства диппредставительства, сотрудников и членов их семей, учащиеся посольской школы, а также соотечественников, подключившихся в дистанционном формате... "Диктант Победы" играет важную роль в сохранении нашей памяти в борьбе с предпринимаемыми на Западе попытками переписать историю, обелив нацистов и из приспешников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства в субботу.
Как добавляется в заявлении посольства, участники смогли проверить свои знания по фактам Великой Отечественной войны и открыть для себя "новые грани великого подвига советского народа, героической Красной Армии".
Ранее российское посольство в Венесуэле сообщало, что две площадки международной патриотической акции "Диктант Победы" открылись в Каракасе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также "Диктант Победы" в пятницу впервые прошел в Ливии, как рассказал РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин.
"Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В этом году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира.