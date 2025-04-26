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Депутат Госдумы назвал освобождение Курской области стратегической победой - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/deputat-2013619663.html
Депутат Госдумы назвал освобождение Курской области стратегической победой
Депутат Госдумы назвал освобождение Курской области стратегической победой - РИА Новости, 26.04.2025
Депутат Госдумы назвал освобождение Курской области стратегической победой
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобождение Курской области является стратегической победой России над... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:53:00+03:00
2025-04-26T19:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
михаил шеремет
валерий герасимов
владимир путин
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобождение Курской области является стратегической победой России над неонацистскими захватчиками. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Во-первых, это стратегическая победа России над неонацистскими захватчиками. Во-вторых, это символ героизма и мужества наших солдат, офицеров, генералов, всех тех, кто принимает сегодня участие в защите нашей страны", - сказал агентству Шеремет. По словам депутата Госдумы, освобождение Курской области также открывает российской армии возможности для нового маневра в рамках создания санитарной зоны у российской границы. "Завершение операции по освобождению Курской области внесет большую лепту в разгром врага и приближение нашей победы", - подытожил Шеремет.
https://ria.ru/20250426/mid-2013613180.html
https://ria.ru/20250426/alaudinov--2013605055.html
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курская область, россия, михаил шеремет, валерий герасимов, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Михаил Шеремет, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Госдума РФ
Депутат Госдумы назвал освобождение Курской области стратегической победой

Шеремет: освобождение Курской области является стратегической победой России

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобождение Курской области является стратегической победой России над неонацистскими захватчиками.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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МИД: вслед за Курской областью будут освобождены и другие территории России
Вчера, 18:56
"Во-первых, это стратегическая победа России над неонацистскими захватчиками. Во-вторых, это символ героизма и мужества наших солдат, офицеров, генералов, всех тех, кто принимает сегодня участие в защите нашей страны", - сказал агентству Шеремет.
По словам депутата Госдумы, освобождение Курской области также открывает российской армии возможности для нового маневра в рамках создания санитарной зоны у российской границы.
"Завершение операции по освобождению Курской области внесет большую лепту в разгром врага и приближение нашей победы", - подытожил Шеремет.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Алаудинов высказался об освобождении Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМихаил ШереметВалерий ГерасимовВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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