https://ria.ru/20250426/deputat-2013619663.html

Депутат Госдумы назвал освобождение Курской области стратегической победой

Депутат Госдумы назвал освобождение Курской области стратегической победой - РИА Новости, 26.04.2025

Депутат Госдумы назвал освобождение Курской области стратегической победой

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобождение Курской области является стратегической победой России над... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:53:00+03:00

2025-04-26T19:53:00+03:00

2025-04-26T19:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

михаил шеремет

валерий герасимов

владимир путин

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобождение Курской области является стратегической победой России над неонацистскими захватчиками. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Во-первых, это стратегическая победа России над неонацистскими захватчиками. Во-вторых, это символ героизма и мужества наших солдат, офицеров, генералов, всех тех, кто принимает сегодня участие в защите нашей страны", - сказал агентству Шеремет. По словам депутата Госдумы, освобождение Курской области также открывает российской армии возможности для нового маневра в рамках создания санитарной зоны у российской границы. "Завершение операции по освобождению Курской области внесет большую лепту в разгром врага и приближение нашей победы", - подытожил Шеремет.

https://ria.ru/20250426/mid-2013613180.html

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курская область, россия, михаил шеремет, валерий герасимов, владимир путин, госдума рф