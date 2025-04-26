https://ria.ru/20250426/delo-2013626561.html

В Ростовской области стая бродячих собак напала на ребенка

В Ростовской области стая бродячих собак напала на ребенка - РИА Новости, 26.04.2025

В Ростовской области стая бродячих собак напала на ребенка

Следователи завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на пятилетнюю девочку в Аксайском районе Ростовской области, расследуется также факт... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T21:29:00+03:00

2025-04-26T21:29:00+03:00

2025-04-26T21:33:00+03:00

происшествия

аксайский район

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на пятилетнюю девочку в Аксайском районе Ростовской области, расследуется также факт нападения собаки на 11-летнюю девочку, произошедший ранее в том же районе, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Ранее в местных соцсетях появилась информация, что стая бродячих собак сильно покусала 5-летнюю девочку в Аксайском районе. Девочка шла в магазин с братом и сестрой, но по дороге их окружили до 6 собак, которые повалили ребёнка на землю и начали кусать. Собак отогнала мать потерпевшей, девочка попала в реанимацию. В пресс-службе регионального главка СК РФ подтвердили эту информацию. "Следственным отделом по Аксайскому району… Ростовской области расследуется уголовное дело по фактам нападения безнадзорных собак на малолетних детей (статья 293 УК РФ, халатность)", - говорится в релизе СК. По данным следствия, 24 апреля на 5-летнюю девочку напали несколько бродячих собак, когда она в сопровождении брата и сестры направлялась в продуктовый магазин, расположенный в Аксайском районе поселке Золотой Колос. Свору собак удалось отогнать, ребенок был госпитализирован в медучреждение. В рамках этого уголовного дела СК также расследует аналогичный факт нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку, который произошел ранее в поселке Ковалевка Аксайского района. В ходе расследования уголовного дела следователи проверяют работу местной администрации по принятию необходимых мер по отлову и содержанию безнадзорных животных. Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства, по ее результатам будут приняты меры реагирования, также взяты на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001946787.html

аксайский район

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, аксайский район, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)