Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области стая бродячих собак напала на ребенка - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 26.04.2025 (обновлено: 21:33 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/delo-2013626561.html
В Ростовской области стая бродячих собак напала на ребенка
В Ростовской области стая бродячих собак напала на ребенка - РИА Новости, 26.04.2025
В Ростовской области стая бродячих собак напала на ребенка
Следователи завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на пятилетнюю девочку в Аксайском районе Ростовской области, расследуется также факт... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T21:29:00+03:00
2025-04-26T21:33:00+03:00
происшествия
аксайский район
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fac9b865706e2ede5092506e50602850.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на пятилетнюю девочку в Аксайском районе Ростовской области, расследуется также факт нападения собаки на 11-летнюю девочку, произошедший ранее в том же районе, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Ранее в местных соцсетях появилась информация, что стая бродячих собак сильно покусала 5-летнюю девочку в Аксайском районе. Девочка шла в магазин с братом и сестрой, но по дороге их окружили до 6 собак, которые повалили ребёнка на землю и начали кусать. Собак отогнала мать потерпевшей, девочка попала в реанимацию. В пресс-службе регионального главка СК РФ подтвердили эту информацию. "Следственным отделом по Аксайскому району… Ростовской области расследуется уголовное дело по фактам нападения безнадзорных собак на малолетних детей (статья 293 УК РФ, халатность)", - говорится в релизе СК. По данным следствия, 24 апреля на 5-летнюю девочку напали несколько бродячих собак, когда она в сопровождении брата и сестры направлялась в продуктовый магазин, расположенный в Аксайском районе поселке Золотой Колос. Свору собак удалось отогнать, ребенок был госпитализирован в медучреждение. В рамках этого уголовного дела СК также расследует аналогичный факт нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку, который произошел ранее в поселке Ковалевка Аксайского района. В ходе расследования уголовного дела следователи проверяют работу местной администрации по принятию необходимых мер по отлову и содержанию безнадзорных животных. Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства, по ее результатам будут приняты меры реагирования, также взяты на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001946787.html
аксайский район
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_d986f099c395de6873a86ef5732485b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, аксайский район, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Аксайский район, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области стая бродячих собак напала на ребенка

СК завел дело после нападения собак на 5-летнюю девочку в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на пятилетнюю девочку в Аксайском районе Ростовской области, расследуется также факт нападения собаки на 11-летнюю девочку, произошедший ранее в том же районе, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее в местных соцсетях появилась информация, что стая бродячих собак сильно покусала 5-летнюю девочку в Аксайском районе. Девочка шла в магазин с братом и сестрой, но по дороге их окружили до 6 собак, которые повалили ребёнка на землю и начали кусать. Собак отогнала мать потерпевшей, девочка попала в реанимацию. В пресс-службе регионального главка СК РФ подтвердили эту информацию.
Сотрудник СК на месте нападения собак на ребенка в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Ставрополе арестовали хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку
25 февраля, 16:15
«
"Следственным отделом по Аксайскому району… Ростовской области расследуется уголовное дело по фактам нападения безнадзорных собак на малолетних детей (статья 293 УК РФ, халатность)", - говорится в релизе СК.
По данным следствия, 24 апреля на 5-летнюю девочку напали несколько бродячих собак, когда она в сопровождении брата и сестры направлялась в продуктовый магазин, расположенный в Аксайском районе поселке Золотой Колос. Свору собак удалось отогнать, ребенок был госпитализирован в медучреждение.
В рамках этого уголовного дела СК также расследует аналогичный факт нападения бродячей собаки на 11-летнюю девочку, который произошел ранее в поселке Ковалевка Аксайского района. В ходе расследования уголовного дела следователи проверяют работу местной администрации по принятию необходимых мер по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства, по ее результатам будут приняты меры реагирования, также взяты на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела, сообщили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Сочи предъявили обвинения хозяину собак, покусавших ребенка
27 февраля, 14:24
 
ПроисшествияАксайский районРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала