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Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.04.2025
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03:41 26.04.2025 (обновлено: 03:59 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/delo-2013537909.html
Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело
Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.04.2025
Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело
Против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T03:41:00+03:00
2025-04-26T03:59:00+03:00
pussy riot
россия
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов*", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Дмитрия Захватова и Марии Соленовой возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным данным, фигуранты сейчас находятся за границей. "Фигуранты опубликовали в интернете публикации с ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков "Азова*", - сказал собеседник агентства. Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.* признан террористической организацией, запрещен в России
https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html
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pussy riot, россия, общество
Pussy Riot, Россия, Общество
Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело

Против адвоката Pussy Riot Захватова и экс-депутата Соленовой возбудили дело

© Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСледственный комитет РФ
Следственный комитет РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Алексей Куденко
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Следственный комитет РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов*", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении Дмитрия Захватова и Марии Соленовой возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, фигуранты сейчас находятся за границей.
"Фигуранты опубликовали в интернете публикации с ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков "Азова*", - сказал собеседник агентства.
Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.
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