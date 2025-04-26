https://ria.ru/20250426/delo-2013537909.html

Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело

Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.04.2025

Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело

Против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T03:41:00+03:00

2025-04-26T03:41:00+03:00

2025-04-26T03:59:00+03:00

pussy riot

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов*", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Дмитрия Захватова и Марии Соленовой возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным данным, фигуранты сейчас находятся за границей. "Фигуранты опубликовали в интернете публикации с ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков "Азова*", - сказал собеседник агентства. Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.* признан террористической организацией, запрещен в России

https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html

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pussy riot, россия, общество