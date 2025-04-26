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Осталось пять дней на подачу деклараций по НДФЛ в России - РИА Новости, 26.04.2025
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08:05 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/deklaratsiya-2013545081.html
Осталось пять дней на подачу деклараций по НДФЛ в России
Осталось пять дней на подачу деклараций по НДФЛ в России - РИА Новости, 26.04.2025
Осталось пять дней на подачу деклараций по НДФЛ в России
Остается пять дней у российских налогоплательщиков на подачу декларации по НДФЛ: срок декларационной кампании истекает 30 апреля, отчитаться перед налоговой... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:05:00+03:00
2025-04-26T08:05:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Остается пять дней у российских налогоплательщиков на подачу декларации по НДФЛ: срок декларационной кампании истекает 30 апреля, отчитаться перед налоговой службой о полученных в прошлом году доходах необходимо не позднее этой даты. ФНС напоминает, что подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась меньше трех лет в собственности налогового резидента РФ и меньше пяти лет – в собственности нерезидента. Также подача декларации обязательна при получении от лиц, не являющихся близкими родственниками, дорогих подарков это недвижимость, транспортные средства, акции, доли или паи. Подавать декларацию нужно при выигрышах в лотерею, если сумма всех таких выигрышей за прошлый год составил 4 тысячи рублей или больше. При этом крупные выигрыши – более 15 тысяч рублей – декларировать не надо, с них налог уплачивает организатор лотереи. А выигрыши менее 4 тысяч рублей налогами не облагаются. Ценные призы, полученные от организаций или ИП тоже придется задекларировать, если их стоимость окажется выше 4 тысяч рублей. Проверить необходимость подачи декларации можно, ответив на вопросы специального чат-бота на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Подать декларацию можно лично через налоговую инспекцию или в электронной форме с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". По итогам декларационной кампании налоговая служба начислит налогоплательщикам суммы налогов, которые необходимо будет заплатить до 15 июля.
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
Осталось пять дней на подачу деклараций по НДФЛ в России

Остается пять дней у российских налогоплательщиков на подачу декларации по НДФЛ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Остается пять дней у российских налогоплательщиков на подачу декларации по НДФЛ: срок декларационной кампании истекает 30 апреля, отчитаться перед налоговой службой о полученных в прошлом году доходах необходимо не позднее этой даты.
ФНС напоминает, что подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась меньше трех лет в собственности налогового резидента РФ и меньше пяти лет – в собственности нерезидента.
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Также подача декларации обязательна при получении от лиц, не являющихся близкими родственниками, дорогих подарков это недвижимость, транспортные средства, акции, доли или паи.
Подавать декларацию нужно при выигрышах в лотерею, если сумма всех таких выигрышей за прошлый год составил 4 тысячи рублей или больше. При этом крупные выигрыши – более 15 тысяч рублей – декларировать не надо, с них налог уплачивает организатор лотереи. А выигрыши менее 4 тысяч рублей налогами не облагаются.
Ценные призы, полученные от организаций или ИП тоже придется задекларировать, если их стоимость окажется выше 4 тысяч рублей.
Проверить необходимость подачи декларации можно, ответив на вопросы специального чат-бота на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Подать декларацию можно лично через налоговую инспекцию или в электронной форме с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
По итогам декларационной кампании налоговая служба начислит налогоплательщикам суммы налогов, которые необходимо будет заплатить до 15 июля.
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