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Эксперт рассказала, как россиянам усилить защиту данных на смартфоне - РИА Новости, 26.04.2025
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10:36 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/dannye-2013554702.html
Эксперт рассказала, как россиянам усилить защиту данных на смартфоне
Эксперт рассказала, как россиянам усилить защиту данных на смартфоне - РИА Новости, 26.04.2025
Эксперт рассказала, как россиянам усилить защиту данных на смартфоне
Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:36:00+03:00
2025-04-26T10:36:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения (ПО), заявила РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Защита личных данных на смартфоне становится все более актуальной в условиях постоянного развития технологий и распространения мобильных угроз. На устройствах хранятся важные сведения: контакты, фотографии, банковские данные и пароли. Такие данные могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических схем. … Не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения. Регулярные обновления операционной системы и приложений не только добавляют новые функции, но и устраняют возможные уязвимости", - сообщила она. Также важно установить антивирусное ПО, если позволяет операционная система смартфона. Антивирусы помогают защитить устройство от вредоносных программ и фишинговых атак. Эксперт рекомендует использовать сильные пароли. Для защиты приложений и самого устройства следует устанавливать сложные пароли и пин-коды. Дополнительным уровнем безопасности может стать использование биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или распознавание лица. Прежде чем загрузить приложение, отмечает эксперт, стоит проверить его рейтинг и отзывы, а также информацию о разработчике. Кроме того, стоит внимательно изучать, какие данные запрашивает тот или иной сайт при регистрации. "Если сайт требует доступ к записям, когда это не требуется, стоит задуматься о его необходимости", - заметила Голицына.
https://ria.ru/20250415/moshennik-2011316456.html
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мтс, общество
МТС, Общество
Эксперт рассказала, как россиянам усилить защиту данных на смартфоне

Сотрудник МТС Голицына: для защиты данных на смартфоне нужно обновлять ПО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина с телефоном
Женщина с телефоном - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина с телефоном. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения (ПО), заявила РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Защита личных данных на смартфоне становится все более актуальной в условиях постоянного развития технологий и распространения мобильных угроз. На устройствах хранятся важные сведения: контакты, фотографии, банковские данные и пароли. Такие данные могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических схем. … Не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения. Регулярные обновления операционной системы и приложений не только добавляют новые функции, но и устраняют возможные уязвимости", - сообщила она.
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Также важно установить антивирусное ПО, если позволяет операционная система смартфона. Антивирусы помогают защитить устройство от вредоносных программ и фишинговых атак.
Эксперт рекомендует использовать сильные пароли. Для защиты приложений и самого устройства следует устанавливать сложные пароли и пин-коды. Дополнительным уровнем безопасности может стать использование биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или распознавание лица.
Прежде чем загрузить приложение, отмечает эксперт, стоит проверить его рейтинг и отзывы, а также информацию о разработчике. Кроме того, стоит внимательно изучать, какие данные запрашивает тот или иной сайт при регистрации. "Если сайт требует доступ к записям, когда это не требуется, стоит задуматься о его необходимости", - заметила Голицына.
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