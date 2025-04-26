https://ria.ru/20250426/dannye-2013554702.html

Эксперт рассказала, как россиянам усилить защиту данных на смартфоне

Эксперт рассказала, как россиянам усилить защиту данных на смартфоне - РИА Новости, 26.04.2025

Эксперт рассказала, как россиянам усилить защиту данных на смартфоне

Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:36:00+03:00

2025-04-26T10:36:00+03:00

2025-04-26T10:36:00+03:00

мтс

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения (ПО), заявила РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Защита личных данных на смартфоне становится все более актуальной в условиях постоянного развития технологий и распространения мобильных угроз. На устройствах хранятся важные сведения: контакты, фотографии, банковские данные и пароли. Такие данные могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических схем. … Не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения. Регулярные обновления операционной системы и приложений не только добавляют новые функции, но и устраняют возможные уязвимости", - сообщила она. Также важно установить антивирусное ПО, если позволяет операционная система смартфона. Антивирусы помогают защитить устройство от вредоносных программ и фишинговых атак. Эксперт рекомендует использовать сильные пароли. Для защиты приложений и самого устройства следует устанавливать сложные пароли и пин-коды. Дополнительным уровнем безопасности может стать использование биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или распознавание лица. Прежде чем загрузить приложение, отмечает эксперт, стоит проверить его рейтинг и отзывы, а также информацию о разработчике. Кроме того, стоит внимательно изучать, какие данные запрашивает тот или иной сайт при регистрации. "Если сайт требует доступ к записям, когда это не требуется, стоит задуматься о его необходимости", - заметила Голицына.

https://ria.ru/20250415/moshennik-2011316456.html

https://ria.ru/20250410/mvd-2010551014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мтс, общество