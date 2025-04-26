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Юрист объяснила, что нужно проверять при покупке дачи - РИА Новости, 26.04.2025
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03:15 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/dacha-2013528922.html
Юрист объяснила, что нужно проверять при покупке дачи
Юрист объяснила, что нужно проверять при покупке дачи - РИА Новости, 26.04.2025
Юрист объяснила, что нужно проверять при покупке дачи
Покупая землю без должной проверки всех документов, можно оказаться втянутым в судебные разбирательства или вовсе лишиться собственности, рассказала агентству... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T03:15:00+03:00
2025-04-26T03:15:00+03:00
жилье
россия
елена пятаченко
общество
покупка
дача
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Покупая землю без должной проверки всех документов, можно оказаться втянутым в судебные разбирательства или вовсе лишиться собственности, рассказала агентству "Прайм" Елена Пятаченко, юрист по земельному праву и недвижимости.По ее словам, важно, чтобы право собственности на строение и на землю было зарегистрировано."Встречаются случаи, когда у продавца есть право только на землю, а дом – "самострой", не оформлен должным образом. Это означает, что в случае спора такой дом нельзя будет признать объектом собственности, а значит — продать, завещать или реконструировать", — пояснила юрист.Важно проверять наличие обременений, нарушения в межевании, а также историю владения участком. Чтобы не попасть впросак, до заключения договора следует провести юридическую экспертизу объекта, подключив к сделке юриста и нотариуса, заключила Пятаченко.
https://ria.ru/20250425/ekonomiya-2013300188.html
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жилье, россия, елена пятаченко, общество, покупка, дача
Жилье, Россия, Елена Пятаченко, Общество, Покупка, Дача
Юрист объяснила, что нужно проверять при покупке дачи

Юрист Пятаченко: при покупке дачи нужно проверить все документы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина на дачном участке
Мужчина на дачном участке - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мужчина на дачном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Покупая землю без должной проверки всех документов, можно оказаться втянутым в судебные разбирательства или вовсе лишиться собственности, рассказала агентству "Прайм" Елена Пятаченко, юрист по земельному праву и недвижимости.
По ее словам, важно, чтобы право собственности на строение и на землю было зарегистрировано.
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"Встречаются случаи, когда у продавца есть право только на землю, а дом – "самострой", не оформлен должным образом. Это означает, что в случае спора такой дом нельзя будет признать объектом собственности, а значит — продать, завещать или реконструировать", — пояснила юрист.
Важно проверять наличие обременений, нарушения в межевании, а также историю владения участком. Чтобы не попасть впросак, до заключения договора следует провести юридическую экспертизу объекта, подключив к сделке юриста и нотариуса, заключила Пятаченко.
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ЖильеРоссияЕлена ПятаченкоОбществоПокупкаДача
 
 
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