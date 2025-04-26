https://ria.ru/20250426/dacha-2013528922.html

Юрист объяснила, что нужно проверять при покупке дачи

Юрист объяснила, что нужно проверять при покупке дачи - РИА Новости, 26.04.2025

Юрист объяснила, что нужно проверять при покупке дачи

Покупая землю без должной проверки всех документов, можно оказаться втянутым в судебные разбирательства или вовсе лишиться собственности, рассказала агентству... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T03:15:00+03:00

2025-04-26T03:15:00+03:00

2025-04-26T03:15:00+03:00

жилье

россия

елена пятаченко

общество

покупка

дача

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Покупая землю без должной проверки всех документов, можно оказаться втянутым в судебные разбирательства или вовсе лишиться собственности, рассказала агентству "Прайм" Елена Пятаченко, юрист по земельному праву и недвижимости.По ее словам, важно, чтобы право собственности на строение и на землю было зарегистрировано."Встречаются случаи, когда у продавца есть право только на землю, а дом – "самострой", не оформлен должным образом. Это означает, что в случае спора такой дом нельзя будет признать объектом собственности, а значит — продать, завещать или реконструировать", — пояснила юрист.Важно проверять наличие обременений, нарушения в межевании, а также историю владения участком. Чтобы не попасть впросак, до заключения договора следует провести юридическую экспертизу объекта, подключив к сделке юриста и нотариуса, заключила Пятаченко.

https://ria.ru/20250425/ekonomiya-2013300188.html

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жилье, россия, елена пятаченко, общество, покупка, дача