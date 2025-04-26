https://ria.ru/20250426/chernyshenko--2013554216.html

Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым

Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым - РИА Новости, 26.04.2025

Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, сообщили в аппарате зампреда правительства. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:26:00+03:00

2025-04-26T10:26:00+03:00

2025-04-26T10:26:00+03:00

туризм

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россия

республика крым

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сергей аксенов (политик)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. На ней обсудили вопросы развития образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, Крым – стратегический для России регион, его развитию большое внимание уделяет президент страны Владимир Путин. "Одно из приоритетных для Республики направлений – образование и наука. В субъекте продолжается строительство современной инфраструктуры. Республика участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" – здесь уже созданы 3 кластера", - добавил вице-премьер. Одной из тем обсуждения стала также молодежная политика. В волонтерскую деятельность вовлечено порядка 130 тысяч человек. Добровольцы, в том числе, активно помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Аксенов, в свою очередь, отметил, что Крым активно готовится к проведению курортного сезона. На повестке дня – улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, а также обеспечение комфортного отдыха для гостей региона. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в регионе нет.

https://ria.ru/20250412/rossija-2010841410.html

https://ria.ru/20250411/razvitie-2010794123.html

россия

республика крым

керченский пролив

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владимир путин, дмитрий чернышенко, россия, республика крым, керченский пролив, сергей аксенов (политик), общество