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Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым - РИА Новости, 26.04.2025
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Туризм
 
10:26 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/chernyshenko--2013554216.html
Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым
Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым - РИА Новости, 26.04.2025
Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, сообщили в аппарате зампреда правительства. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T10:26:00+03:00
2025-04-26T10:26:00+03:00
туризм
владимир путин
дмитрий чернышенко
россия
республика крым
керченский пролив
сергей аксенов (политик)
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. На ней обсудили вопросы развития образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, Крым – стратегический для России регион, его развитию большое внимание уделяет президент страны Владимир Путин. "Одно из приоритетных для Республики направлений – образование и наука. В субъекте продолжается строительство современной инфраструктуры. Республика участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" – здесь уже созданы 3 кластера", - добавил вице-премьер. Одной из тем обсуждения стала также молодежная политика. В волонтерскую деятельность вовлечено порядка 130 тысяч человек. Добровольцы, в том числе, активно помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Аксенов, в свою очередь, отметил, что Крым активно готовится к проведению курортного сезона. На повестке дня – улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, а также обеспечение комфортного отдыха для гостей региона. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в регионе нет.
https://ria.ru/20250412/rossija-2010841410.html
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россия
республика крым
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владимир путин, дмитрий чернышенко, россия, республика крым, керченский пролив, сергей аксенов (политик), общество
Туризм, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Россия, Республика Крым, Керченский пролив, Сергей Аксенов (политик), Общество
Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым

Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым Аксеновым

© Фото : Правительство РоссииДмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым Сергеем Аксеновым
Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым Сергеем Аксеновым - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Правительство России
Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым Сергеем Аксеновым
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, сообщили в аппарате зампреда правительства.
"Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. На ней обсудили вопросы развития образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма", - говорится в сообщении.
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По словам Чернышенко, Крым – стратегический для России регион, его развитию большое внимание уделяет президент страны Владимир Путин.
"Одно из приоритетных для Республики направлений – образование и наука. В субъекте продолжается строительство современной инфраструктуры. Республика участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" – здесь уже созданы 3 кластера", - добавил вице-премьер.
Одной из тем обсуждения стала также молодежная политика. В волонтерскую деятельность вовлечено порядка 130 тысяч человек. Добровольцы, в том числе, активно помогают участникам специальной военной операции и их семьям.
Аксенов, в свою очередь, отметил, что Крым активно готовится к проведению курортного сезона. На повестке дня – улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, а также обеспечение комфортного отдыха для гостей региона. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в регионе нет.
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ТуризмВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоРоссияРеспублика КрымКерченский проливСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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