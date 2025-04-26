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В Госдуме призвали помешать Киеву повторить чернобыльскую трагедию - РИА Новости, 26.04.2025
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В Госдуме призвали помешать Киеву повторить чернобыльскую трагедию
В Госдуме призвали помешать Киеву повторить чернобыльскую трагедию - РИА Новости, 26.04.2025
В Госдуме призвали помешать Киеву повторить чернобыльскую трагедию
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов призвал мировое сообщество сделать все, чтобы по вине украинских лидеров не... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:54:00+03:00
2025-04-26T08:54:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов призвал мировое сообщество сделать все, чтобы по вине украинских лидеров не повторилась чернобыльская катастрофа. Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается в субботу. "Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля. Чтобы мирный атом оставался мирным, он не должен находиться в их руках", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что в субботу исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой скончались более 4 тысяч человек. Политик напомнил, что взрыв на станции стал крупнейшей радиационной катастрофой в истории человечества, в ликвидации последствий аварии принимали участие около 800 тысяч человек со всего Советского Союза, и только на территории России от радиоактивного загрязнения пострадали 19 регионов. "За прошедшие годы мы извлекли уроки из той трагедии, и сегодня российская атомная промышленность является мировым лидером в области безопасного использования ядерной энергии. Наши технологии – самые передовые, самые надежные и самые эффективные. И за это низкий поклон атомщикам и ликвидаторам", - подчеркнул депутат Госдумы. Миронов добавил, что, к сожалению, сегодня есть риски, неподвластные ученым: угроза ядерного терроризма, которую несет киевский неонацистский режим. По его словам, постоянные обстрелы Запорожской АЭС и недавняя провокация на той самой Чернобыльской АЭС, куда ВСУ направили беспилотник со взрывчаткой, только подтверждают это.
https://ria.ru/20250419/aes-2012280972.html
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россия, киев, сергей миронов, чернобыльская аэс, госдума рф, запорожская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Сергей Миронов, Чернобыльская АЭС, Госдума РФ, Запорожская АЭС, В мире
В Госдуме призвали помешать Киеву повторить чернобыльскую трагедию

Миронов призвал сделать все, чтобы из-за Киева не повторилась трагедия Чернобыля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов призвал мировое сообщество сделать все, чтобы по вине украинских лидеров не повторилась чернобыльская катастрофа.
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается в субботу.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Директор ЗАЭС рассказала об обстрелах станции во время действия моратория
19 апреля, 16:22
"Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля. Чтобы мирный атом оставался мирным, он не должен находиться в их руках", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что в субботу исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой скончались более 4 тысяч человек. Политик напомнил, что взрыв на станции стал крупнейшей радиационной катастрофой в истории человечества, в ликвидации последствий аварии принимали участие около 800 тысяч человек со всего Советского Союза, и только на территории России от радиоактивного загрязнения пострадали 19 регионов.
"За прошедшие годы мы извлекли уроки из той трагедии, и сегодня российская атомная промышленность является мировым лидером в области безопасного использования ядерной энергии. Наши технологии – самые передовые, самые надежные и самые эффективные. И за это низкий поклон атомщикам и ликвидаторам", - подчеркнул депутат Госдумы.
Миронов добавил, что, к сожалению, сегодня есть риски, неподвластные ученым: угроза ядерного терроризма, которую несет киевский неонацистский режим.
По его словам, постоянные обстрелы Запорожской АЭС и недавняя провокация на той самой Чернобыльской АЭС, куда ВСУ направили беспилотник со взрывчаткой, только подтверждают это.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Новак ответил на сообщения о возможности совместной с США эксплуатации ЗАЭС
26 марта, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСергей МироновЧернобыльская АЭСГосдума РФЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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