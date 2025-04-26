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Силы ПВО уничтожили 45 беспилотников за ночь - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 26.04.2025 (обновлено: 09:11 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/bpla-2013543854.html
Силы ПВО уничтожили 45 беспилотников за ночь
Силы ПВО уничтожили 45 беспилотников за ночь - РИА Новости, 26.04.2025
Силы ПВО уничтожили 45 беспилотников за ночь
Средства ПВО ликвидировали 45 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T07:16:00+03:00
2025-04-26T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
белгородская область
вооруженные силы рф
липецкая область
ростовская область
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Средства ПВО ликвидировали 45 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны.“В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.При этом:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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россия, безопасность, курская область, белгородская область, вооруженные силы рф, липецкая область, ростовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы РФ, Липецкая область, Ростовская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили 45 беспилотников за ночь

В минувшую ночь в небе над Россией были уничтожены 45 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Средства ПВО ликвидировали 45 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны.
“В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
При этом:
  • в Курской области сбили 27 БПЛА;
  • в Белгородской — 16;
  • в Липецкой и Ростовской — по одному.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКурская областьБелгородская областьВооруженные силы РФЛипецкая областьРостовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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