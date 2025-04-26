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Силы ПВО уничтожили 45 беспилотников за ночь

Силы ПВО уничтожили 45 беспилотников за ночь - РИА Новости, 26.04.2025

Силы ПВО уничтожили 45 беспилотников за ночь

Средства ПВО ликвидировали 45 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T07:16:00+03:00

2025-04-26T07:16:00+03:00

2025-04-26T09:11:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Средства ПВО ликвидировали 45 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны.“В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.При этом:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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