https://ria.ru/20250426/bpla-2013542635.html
Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа
Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа - РИА Новости, 26.04.2025
Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа
Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожили на купянском участке фронта с августа уже 80 гексакоптеров ВСУ типа... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T06:20:00+03:00
2025-04-26T06:20:00+03:00
2025-04-26T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013545866_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6abe4211b2f5cb407bd2b57dc0cf380e.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожили на купянском участке фронта с августа уже 80 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". В августе бойцы этого подразделения рассказывали РИА Новости, что объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в зоне спецоперации. "С прошлого лета мы выслеживаем и уничтожаем все ударные гексакоптеры противника, которые залетают в нашу зону ответственности. Тактика "малого ПВО" показала себя хорошо. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника - как днем, так и ночью. Недавно был сбил "юбилейный", 80-й дрон противника", - рассказал "Контора".
https://ria.ru/20250426/msta-2013540734.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013545866_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_615dc491d0439f939cd0c1d6b0fe0aa9.jpg
Уничтожение 80-го ударного гексакоптера на купянском участке фронта
Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" уничтожили с августа 80 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". Кадры поражения 80-го, "юбилейного" ударного гексакоптера оказались в распоряжении РИА Новости.
2025-04-26T06:20
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа
Расчет ударных БПЛА уничтожил на Купянском участке фронта с августа 80 БПЛА
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожили на купянском участке фронта с августа уже 80 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора".
В августе бойцы этого подразделения рассказывали РИА Новости, что объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в зоне спецоперации.
"С прошлого лета мы выслеживаем и уничтожаем все ударные гексакоптеры противника, которые залетают в нашу зону ответственности. Тактика "малого ПВО" показала себя хорошо. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника - как днем, так и ночью. Недавно был сбил "юбилейный", 80-й дрон противника", - рассказал "Контора".