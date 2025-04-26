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Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:20 26.04.2025 (обновлено: 08:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/bpla-2013542635.html
Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа
Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа - РИА Новости, 26.04.2025
Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа
Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожили на купянском участке фронта с августа уже 80 гексакоптеров ВСУ типа... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T06:20:00+03:00
2025-04-26T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожили на купянском участке фронта с августа уже 80 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". В августе бойцы этого подразделения рассказывали РИА Новости, что объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в зоне спецоперации. "С прошлого лета мы выслеживаем и уничтожаем все ударные гексакоптеры противника, которые залетают в нашу зону ответственности. Тактика "малого ПВО" показала себя хорошо. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника - как днем, так и ночью. Недавно был сбил "юбилейный", 80-й дрон противника", - рассказал "Контора".
https://ria.ru/20250426/msta-2013540734.html
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Уничтожение 80-го ударного гексакоптера на купянском участке фронта
Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" уничтожили с августа 80 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". Кадры поражения 80-го, "юбилейного" ударного гексакоптера оказались в распоряжении РИА Новости.
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа

Расчет ударных БПЛА уничтожил на Купянском участке фронта с августа 80 БПЛА

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожили на купянском участке фронта с августа уже 80 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора".
В августе бойцы этого подразделения рассказывали РИА Новости, что объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в зоне спецоперации.
"С прошлого лета мы выслеживаем и уничтожаем все ударные гексакоптеры противника, которые залетают в нашу зону ответственности. Тактика "малого ПВО" показала себя хорошо. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника - как днем, так и ночью. Недавно был сбил "юбилейный", 80-й дрон противника", - рассказал "Контора".
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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