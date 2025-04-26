https://ria.ru/20250426/bpla-2013542635.html

Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа

Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа - РИА Новости, 26.04.2025

Расчет БПЛА ВС России уничтожил под Купянском 80 беспилотников с августа

Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожили на купянском участке фронта с августа уже 80 гексакоптеров ВСУ типа... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T06:20:00+03:00

2025-04-26T06:20:00+03:00

2025-04-26T08:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ уничтожили на купянском участке фронта с августа уже 80 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". В августе бойцы этого подразделения рассказывали РИА Новости, что объявил охоту на гексакоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта в зоне спецоперации. "С прошлого лета мы выслеживаем и уничтожаем все ударные гексакоптеры противника, которые залетают в нашу зону ответственности. Тактика "малого ПВО" показала себя хорошо. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника - как днем, так и ночью. Недавно был сбил "юбилейный", 80-й дрон противника", - рассказал "Контора".

https://ria.ru/20250426/msta-2013540734.html

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Уничтожение 80-го ударного гексакоптера на купянском участке фронта Расчет ударных БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" уничтожили с августа 80 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". Кадры поражения 80-го, "юбилейного" ударного гексакоптера оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-04-26T06:20 true PT0M24S

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