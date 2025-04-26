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В Ивановской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Ивановской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 26.04.2025

В Ивановской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T06:08:00+03:00

2025-04-26T06:08:00+03:00

2025-04-26T06:08:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 2.20 мск и длилась 3 часа 38 минут. "Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - сообщает правительство региона.

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ивановская область, происшествия, россия, вооруженные силы рф