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В Ивановской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Ивановской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 26.04.2025
В Ивановской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T06:08:00+03:00
2025-04-26T06:08:00+03:00
2025-04-26T06:08:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 2.20 мск и длилась 3 часа 38 минут. "Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - сообщает правительство региона.
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Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ
В Ивановской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Власти Ивановской области объявили отбой опасности атаки БПЛА в регионе