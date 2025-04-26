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В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:29 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/bpla-2013535651.html
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 26.04.2025
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили Telegram-канале в правительстве региона. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:29:00+03:00
2025-04-26T02:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили Telegram-канале в правительстве региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится сообщении.
https://ria.ru/20250425/bpla-2013311416.html
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ивановская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Власти Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЗдание правительства Ивановской области
Здание правительства Ивановской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Здание правительства Ивановской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили Telegram-канале в правительстве региона.
"Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится сообщении.
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеИвановская областьБезопасность
 
 
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